Maduro: Pdvsa será columna central para recuperación económica

El presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentó este martes a la nueva directiva ejecutiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores para “profundizará su reestructuración y curar las heridas que dejó la guerra económica perpetrada por factores desestabilizadores de la derecha nacional e internacional”.

“Que nadie dude que enfrentamos una verdadera guerra económica, ese es el legado que ha dejado el (expresidente de Estados Unidos) Barack Obama en Venezuela. Una persecución financiera que aún continúa. Las dificultades aún no han pasado, las hemos superado pero están latentes. El 2017 será el año para curar las heridas económicas, sociales, políticas y morales y para eso he designado, como presidente de la República, con las facultades que me otorga la Constitución, en pleno ejercicio de mi cargo, a esta junta directiva de Pdvsa, para curar esas heridas y que la estatal petrolera vuelva a ser una industria de desarrollo, de inversión, de palanca para la diversificación económica del país”, expresó el Jefe de Estado.

En este sentido, instó a los trabajadores de Pdvsa a trabajar con mayor eficiencia, a dejar atrás el derroche y a obtener resultados cada vez más superiores para la patria.

“Tenemos que ser más eficientes (…) debemos hacer cada vez mejor nuestro trabajo, a dejar atrás el derroche, porque en este año que pasó hemos aprendido a hacer mucho con poco, y así debe ser, cada vez mejor trabajo con el menor gasto de recursos, ser eficientes y dejar atrás la corrupción”, expresó.