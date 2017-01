Magallanes y caracas, ¡fuera!

POR: NARCISO TORREALBA

El béisbol es el

Rey de los Deportes.

Albert Einstein

A un buen amigo, quien siempre está pendiente de varios deportes ––sobre todo del béisbol––furibundo fanático del Magallanes, me lo conseguí el día martes al salir de una oficina donde se paga la televisión por cable, y rápido le di un fuerte abrazo de año nuevo, con todo el entusiasmo del mundo. Lo recibió con mucha frialdad, algo melancólico, creándome cierta reserva para seguir hablando, más en estos días festivos, cuando afloran los recuerdos más tristes del ser humano. Casi me estaba despidiendo cuando recobró parte de su verdadero estado anímico, dándome la oportunidad de dirigirle algunas palabras, con cierta camaradería. Se me ocurrió decirle en confianza, con la voz bajita: “Ni Caracas, ni Magallanes van para el baile” ¡Más vale que no! Porque el hombre, casi llora, recordándome a un fanático del Cardenales: Ramón Meléndez, el popular “negro”, nacido y criado en el corazón de Araure.

El “negro” sufría tanto por los “pájaros rojos”, como este amigo por el Magallanes, tan es así, que su hermano, Juan Meléndez, el popular “Juancho”––ambos, ya fallecidos––, gozaba una y parte de la otra cuando hablaba con su compadre “negro” ––ganara o perdiera–– sí ganaba el “Cardenales”, lo conseguía en la mañana con una sonrisa, que no le cabía en el rostro, frotándose las manos, como los cazadores, cuando les va bien en la faena. Al perder el equipo se preparaba para hablarle, lo acompañaba en su sentimiento, para después comentar entre los amigos el fanatismo, y amor del “negro” Meléndez por su equipo; siempre decía, con una sonrisa desbordada en su rostro tan pequeño, como de un niño recién nacido: “Mi compadre negro es tan fanático del Cardenales, que puede estar perdiendo en el noveno inning nueve a cero, dos outs, y dos strikes, bases limpias, y él pegado al radio, con la esperanza de ganar”

Estos casos de apasionamiento por equipos, son muy frecuentes en cualquier deporte, llegando hasta el sufrimiento, algo parecido a una enfermedad; por eso, la eliminación del Caracas y el Magallanes, le quita de encima una honda preocupación a una señora, muy amiga, aficionada al béisbol, herencia de su fallecido esposo, en cada enfrentamiento entre estas dos novenas, se prepara para ver el juego como si fuera a lidiar con dos borrachos, algo parecido a un árbitro dispuesto a conciliar; sus dos hijos menores, quienes la acompañan en el hogar: uno es magallanero, de llegar a apostar el salario de la semana; el otro, del Caracas, muy presumido, siempre luce franelas, y gorras de marca, compradas en las mejores tiendas del ramo. ¡Se pueden imaginar la gritería, y discusiones en medio de la humilde mujer!

Aparte de estos sentimientos encontrados, leemos cantidades de pensamientos dedicados al béisbol, que sirven para motivar a cualquier ser humano, pero entre tanto, siempre recuerdo uno, el cual le escuche al destacado narrador, ya fallecido, “Musiú” Lacavalerí, en medio de su acostumbrada jocosidad: “Haz de tu vida un juego de béisbol: batea las tristezas, anota las alegrías, corre por tu felicidad y róbate las sonrisas que te pichea la vida.”

Este pensamiento puede servir para tranquilizar a muchos hinchas, fanáticos de estas tradicionales divisas de nuestro béisbol, pero ¡jamás! a los propietarios; recordemos que esto es un juego convertido en un negocio, el cual reporta jugosos dividendos, y estos equipos en la ronda regular, son los que más público mueven a los estadios, y en este campeonato, que está a punto de finalizar, siempre ocuparon los últimos puestos ––desde el inicio–– anunciando su eliminación; pero a pesar de la grave crisis económica, se abarrotaron las instalaciones donde juegan. Con razón el recordado narrador “Beto” Perdomo, expresaba: ¡Cómo se goza ganando!

Narciso_t_29@hotmail.com