Mara Rodríguez: “Lucharemos porque el país salga adelante en democracia y libertad”

Mara Rodríguez, responsable de Voluntad Popular en Portuguesa, rechazó la detención de Roniel Farias, concejal y dirigente de la organización en el estado Bolívar, y aseguró que está acción es una muestra más “del talante dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro”.

Expresó que no es de extrañar el accionar del gobierno para con los dirigentes de Voluntad Popular, toda vez que han sido siempre los que han denunciado la incapacidad y la corrupción del régimen de Nicolás Maduro.

“Los hombres y mujeres de Voluntad Popular siempre hemos estado en la calle enfrentando a este régimen y diciéndole al pueblo que hay una necesidad urgente de cambio en el país, por eso este gobierno persigue y encierra a nuestra militancia, como lo hizo con el concejal Roniel Farias, un joven que está comenzando su carrera política y a quien quieren hacer callar”, dijo.

Indicó que a pesar de la persecución, la dirigencia y militancia de Voluntad Popular está más comprometida que nunca con Venezuela, por lo que no dejarán de luchar por lograr el cambio que el país merece.

“Nosotros seguiremos en la calle, no nos vamos a dejar amilanar por esta dictadura, porque eso es lo que es este gobierno, una dictadura disfrazada, así que continuaremos nuestro trabajo para hacer que Venezuela y nuestro pueblo salga adelante en democracia y libertad”, sentenció.

Va a caer

La responsable de Voluntad Popular en el estado, destacó que desde esa tolda política continuarán exigiendo al gobierno que se realicen las elecciones regionales, tal y como está establecido en las leyes, ya que expiró el periodo de los funcionarios en esos cargos.

“Nosotros sabemos que el gobierno no quiere que haya elecciones, porque sabe que va a perder, así que se está agarrando de todo para que no se realicen; pero nosotros no permitiremos que hagan lo que les venga en gana, vamos a luchar por la restitución del hilo Constitucional y a exigir con fuerza esos comicios porque con votos los venezolanos vamos a hacer caer a esta dictadura”, destacó Mara Rodríguez.