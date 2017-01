Méndez: “La democracia no se transcribe solamente en elecciones”

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), con el apoyo de la Alcaldía y del Concejo Municipal de Páez, realizó un acto especial en la plaza Bolívar de Acarigua, en defensa del Gobierno nacional y en homenaje al luchador social y periodista, Fabricio Ojeda, como parte de la conmemoración del 23 de enero de 1958.

Alexis Méndez, dirigente revolucionario, dirigió unas palabras a los presentes, recordando que en aquella época “sí hubo represión y persecución; en los gobiernos de la cuarta vimos la muerte de dirigentes como Alberto Lovera, o la masacre de Cantaura y de Yumare; además del asesinato de Fabricio Ojeda, aquel 20 de junio de 1966 en los calabozos del Sifa, y de Jorge Rodríguez padre en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez”.

En ese entonces -resaltó- no vimos a la ONU pidiendo respeto a los derechos humanos, ni a la OEA exigiendo la aplicación de la Carta Democrática, y la derecha no salió a protestar. Hoy decimos al mundo que aquí hay democracia participativa y protagónica, que no niega el hecho de la existencia de una oposición.

Méndez también cuestionó la conmemoración de la oposición del 23 de enero de 1958, “pues ellos negaron la democracia y vienen hoy a rescatar y tomar para sí el espíritu de aquella época; están fuera de contexto”.

El dirigente revolucionario desestimó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tome la fecha para exigir elecciones, ya que -a su juicio- la democracia no se transcribe solamente en elecciones, “sino en el respeto a los derechos humanos, al derecho a la vida de las clases más desposeídas, derecho que ellos no reconocen desde la oligarquía”.

Para ellos, -acotó- la democracia es vivir en quintas, tener carros nuevos, derrochar dinero, mientras que para nosotros la democracia es el derecho que tiene todo venezolano a comer, a la asistencia médica, a ir a la escuela (…) y reclamamos democracia pero para el pueblo, para que los consejos comunales y comunas sean capaces de asumir el control del poder político en Venezuela.

Durante el acto, al que también asistieron trabajadores de Pdval en ocasión de su 9º aniversario, por espacio de algunos minutos compartieron la plaza Bolívar sectores del chavismo y de la oposición para ofrendar -de forma separada- ante el Padre de la Patria.