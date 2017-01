MUD advierte que no hay tiempo para regionales en este semestre

Vicente Bello, coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está retrasado en la planificación de las elecciones regionales y municipales, por lo que considera que los comicios no se realizarán en este semestre.

“Las regionales ya no se podrán realizar en este primer semestre, porque el CNE no ha iniciado todo el conjunto de actividades necesarias para ello. La experiencia nos dice que los lapsos no dan. Podemos decir claramente que antes de que finalice junio, no se podrán efectuar las regionales”, explicó Bello al diario La Verdad del estado Zulia.

Bello indicó que para esta fecha el Poder Electoral debería actualizar el registro electoral, para determinar las circunscripciones correctas de cada votante.

Señaló que la falta de información sobre el cronograma electoral es injustificada y que solo sigue las instrucciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del gobierno para no hacer más sufragios.

A su juicio, ambos procesos podrían realizarse en paralelo, si el CNE reorganiza el sistema electrónico.

“La dificultad está en la organización, porque serían casi tres mil cargos a elegir. Eso genera muchos problemas. Se trata de que sea un proceso confiable y transparente, que no genere problemas, sino soluciones”, agregó.