Franklim Rivero (MUD): Concejales de Araure dieron un “bochornoso espectáculo” María José Aguilar.- Franklim Rivero, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Araure, dijo que los ediles dieron un “bochornoso y lamentable espectáculo” durante la sesión de instalación del Concejo Municipal, ante la mirada indiferente de la alcaldesa Nubia Cupare. Comentó que mientras las principales autoridades ocupan su tiempo en peleas internas, “en las comunidades del municipio Araure aumentan los problemas; las calles están llenas de huecos, aumentan los colapsos de cloacas, la falta de agua potable y de aseo urbano”. También se ven deficiencias en el ornato, -añadió- ya que las principales avenidas están llenas de monte, suciasy a oscuras. Ni se diga de las vías rurales que están intransitables, y la inepta Alcaldesa se hace de la vista gorda, y no soluciona los problemas. Del mismo modo, denunció que en el Concejo Municipal “se siguen vendiendo los ejidos a precios de gallina flaca, y dando el visto bueno a permisos de construcción sin cumplir las normas establecidas, como los galpones que están en la trocha vía a la urbanización Villa del Pilar, el movimiento de tierra de la avenida Trino Meleán entrada a la Zona Industrial, y los de la salida a Guanare”. Hizo un llamado a los araureños a trabajar para lograr un cambio político en Araure, “ya que la alcaldesa Cupare ha sido la peor gobernante que ha pasado por el municipio”. MUD-Portuguesa definirá una ruta conjunta para exigir elecciones María José Aguilar.- Miguel Carabaño, secretario ejecutivo regional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), condenó el aumento de la represión del Gobierno nacional en contra de la dirigencia opositora, esto tras la detención del diputado Gilber Caro y de dos concejales (en Zulia y Bolívar), por su supuesta vinculación con “actos terroristas y violentos”. “No solo son estos dirigentes, sino que además el Gobierno atropella a Lilian Tintori, acusándola de una supuesta conspiración, y al gobernador Henrique Capriles de violentar la Ley Orgánica de la Contraloría General, buscando inhabilitarlo políticamente”, dijo. Carabaño señaló, que reforzarán las actividades de calle no solo para rechazar la actuación del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino también para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) el cronograma para la realización de los comicios regionales y municipales, pautados para este año. “Nos mantendremos presionando en la calle y, para ello, definiremos una ruta con el resto de los partidos políticos, por lo que próximamente tendremos una ruta precisa”, enfatizó al aseverar que la solución a la crisis “es cambiar de modelo político y económico, ya que lo que ha traído es más pobreza, hambre y miseria a la población”. Limar asperezas Por su parte, Eusebio Giménez, coordinador operativo de la MUD regional, indicó que hasta el momento no han sostenido una reunión formal con todos los partidos de la MUD, incluyendo a los minoritarios, para limar asperezas y definir estrategias en conjunto; sin embargo, adelantó que la convocatoria se hará para la próxima semana. Durante ese encuentro, en el que espera que asistan todos los miembros de la MUD-Portuguesa, acordarán las acciones que llevarán a cabo este 23 de enero para exigir elecciones, atendiendo así el llamado a nivel nacional. “Vamos a convocar a todos los partidos, al igual que a los gremios, sindicatos, a todos los que hacen vida en Portuguesa, sean parte o no de la MUD, porque venimos a hacer un trabajo de amplitud, a unir voluntades; lo pasado debe quedar en el pasado, queremos constituir una verdadera unidad, sin exclusiones, para enfrentar juntos los problemas del país y del estado”, enfatizó. Comisiones Con miras a la consolidación de la unidad en Portuguesa, Eusebio Giménez informó que activarán las diferentes comisiones de trabajo, como las de activismo político, electoral, derechos humanos y agroalimentaria, donde le darán participación a todos, “para trabajar y generar soluciones a la población, y que no sea una unidad solo para procesos electorales”.