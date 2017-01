Otan: el camino libre a una eventual invasión

“Matemos nuestros errores y no

a los hombres que los cometen

pues nos quedaríamos sin éstos,

y sí con los errores”

“El Che” Guevara

POR: WILLY JIMÉNEZ

Como revolucionarios, vemos con preocupación cómo los últimos acontecimientos en América Latina, los golpes de Estado parlamentarios en diferentes países latinoamericanos cuyos gobiernos eran progresistas como el nuestro, entonces van logrando que nuestros compatriotas más desfavorecidos sean para siempre esclavos de las clases dominantes; es así, como comenzaron en el 2012 en Paraguay tumbando a Fernando Lugo, luego en Argentina toma el gobierno el derechista Mauricio Macri y en menos de un año logra desemplear a más de seiscientas mil (600.000) personas, además de casi entregarle Las Malvinas a Inglaterra; en Brasil, la derecha, aplicando el Golpe Parlamentario a Dilma Rousseff, se adueña del Poder con el grupo de corruptos más descarado que se haya visto, logrando decretar que NO SE HARÁN INVERSIONES SOCIALES por veinte (20) años; en otras palabras, los pobres continuarán empobreciéndose los próximos veinte años; estos tres países boicotean la Presidencia Protempore de Venezuela en la Unasur y ahora en Colombia pretenden dar entrada a la OTAN, (ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE), la organización guerrerista del Imperio. En esta última nos detendremos para analizar con mayor prontitud.

La situación política mundial, determina una vez más la conducta política del imperialismo mundial en alianza con las diversas potencias; tal es así, que la nación Libia aún no se recupera del artero ataque que la OTAN fraguara contra ella, comenzó por aislamiento, neutralización de países aliados, tal cual se supone el caso venezolano, donde después de negociar algunas prebendas económicas con Cuba, sirvió ésta de trampolín para las negociaciones de paz con las FARC-EP, (FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA – EJÉRCITO DEL PUEBLO) dejando así el camino libre a una eventual invasión. el imperialismo no aceptará en América Latina ninguna muestra de soberanía nacional, por eso la batalla actual se da en preservar lo más preciado, la independencia nacional; es menester de todos los patriotas instigar a favor de la unión, recordar que la Venezuela actual es la de la 5ta República, hay que sacar experiencias de lo vivido para mitigar el presente y catapultarnos al futuro, sin importar que el camino sea sinuoso, pero teniendo como esperanza las perspectivas brillantes. desde la óptica de la dialéctica marxista se sabe que lo que no avanza retrocede, por ello es necesario afirmar que en el momento actual avanzamos resistiendo, y planteamos la ofensiva estratégica que emana de la sapiencia de nuestro pueblo, interpretada por una vanguardia que la crisis actual compactará sobre la base de los cinco objetivos históricos, pues la aplicación o profundización en la concreción práctica lo determinará la dinámica interna que la Revolución bolivariana tome, y su interpretación dialéctica, nuestra fase de resistencia pacífica ya toca a su fin, con esto se abren las posibilidades de una ofensiva esplendorosa que no cesará hasta obtener los laureles de la victoria redentora de nuestro pueblo.

“Seguiremos con la organización y capacitación del pueblo junto a la Fuerza Armada para defender la soberanía sagrada de nuestra Patria. Continuará el adiestramiento para la guerra de resistencia… He ahí el esquema de la defensa de todo el pueblo, que es tarea de todos. Se trata de una actitud ética ante la nación, ante el país. Solo una minoría carece de patria y de dignidad, integrada por quienes se prestan para entregar nuestro país al imperio norteamericano”. (Hugo Chávez Frías, en su programa dominical “Aló, Presidente” número 312, transmitido desde el sector El Montante del municipio Miranda, estado Falcón)