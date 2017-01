Pabón: “Este es un país donde lo poco que se produce te lo quieren quitar”

Las bajas temperaturas registradas en la región andina, afectan considerablemente la poca siembra de papa que iría a cosecha en el mes de marzo, situación que podría agravar la escasez del tubérculo, cuya producción ha caído considerablemente tras la poca disponibilidad de semillas en el país desde hace dos años.

Gerson Pabón, director general de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), quien estuvo ayer de visita en Portuguesa, recordó que la situación de la producción nacional se ha agravado en todos los rubros, por las dificultades para encontrar los insumos, además de las complicaciones climáticas.

“La situación es cada vez más difícil para nosotros los productores, debido a que los precios que se esperaban para los rubros maíz, azúcar y café no fueron los anunciados por el Gobierno nacional”, apuntó.

Lamentó que además de las dificultades para producir, ahora la GNB y la Corporación Venezolana del Café están decomisando el producto a los caficultores sin justificación, y nadie da una respuesta. “Estamos en un país donde lo que se produce te lo quieren quitar porque el Gobierno no tiene la plata para pagar por esa mercancía, ahora la pregunta que nos hacemos es si también los generales van a ir a quitarnos a nosotros nuestra producción de papas, cebollas o tomates porque está cara”, enfatizó.

El dirigente explicó que “las hortalizas están caras porque hace dos años no recibimos semillas de papa, la de cebolla no se produce en Venezuela y lo poco que sembramos de tomate fue por una semilla producida por los mismos agricultores, pero por más que el ministro para la Agricultura Productiva, Wilmar Castro Soteldo, quiera decir que se va a producir la semilla aquí en el país, semilla no hay”

Añadió que la producción de hortalizas en Los Andes Venezolanos, se encuentra actualmente en menos del 25 %.

Persiste el “matraqueo”

Gerson Pabón, director general de Fedeagro, denunció que persiste el matraqueo en las alcabalas por parte de funcionarios militares, situación que a su juicio incrementa los costos de las hortalizas que son distribuidas desde Los Andes al centro del país.

“Porque ya no piden 5 mil bolívares, ahora al transportista le exigen hasta 40 mil bolívares en los puestos de control fijo, y si no lo dan, les decomisan la mercancía. Si el Gobierno tomara una acción para evitar esto, estoy seguro que las hortalizas llegaría mucho más económicas al consumidor”, destacó el dirigente gremial.