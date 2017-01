Por atención gubernamental claman productores de granos y hortalizas

Con las ‘uñas’ trabajan pequeños productores de la zona sur del estado Portuguesa, dedicados a la producción de granos y hortalizas, cuya siembra del ciclo invierno se vio mermada debido a la poca disponibilidad de semillas y agroinsumos.

Carlos Camejo, productor del sector Morita del municipio Papelón, informó que para este período casi todos los agricultores de la zona sembraron entre 4 y 5 hectáreas de caraota. “Únicamente para nuestro consumo debido a la falta de atención gubernamental, antes podíamos producir más, porque contábamos con todos los insumos al día, pero ahora estamos desasistidos”, lamentó.

Señaló que la producción también se ha visto afectada por los altos costos de los insumos, “porque no se consigue nada y si los encontramos los bachaqueros los venden a precios exorbitantes; en este ciclo por ejemplo yo sembré caraota con la semilla que me quedó del año pasado, y lo más seguro es que los rendimientos no sean tan buenos”.

Indicó que los pequeños productores que trabajan artesanalmente también se ven afectados a la hora de comprar una asperjadora, machete o botas. “En el mercado no hay nada de implementos agrícolas, realmente los productores estamos solos”, acotó.

Camejo criticó que en la zona sur del estado que cuenta con dos centrales azucareros, no se consiga azúcar a precio justo, y, por el contrario, deben cancelar por lo mínimo 5 mil bolívares por kilo. “Algo nunca antes visto”.