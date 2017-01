Rafael Torrealba (PSUV): La AN continuará siendo un “foro político” cualquiera

En opinión del miembro del equipo político estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rafael Torrealba, la Asamblea Nacional (AN), que desde este jueves preside el diputado Julio Borges, seguirá siendo tan solo un “foro político” en lugar de un espacio para el debate y aprobación de leyes para el pueblo.

Resaltó que mientras la oposición insista en no acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “todos los actos que realicen serán nulos, carecerán de validez; esa instalación es más de lo mismo, no hay nada positivo que se le pueda sacar”.

“Nosotros pudiéramos tener una AN que ejerciera sus funciones en el marco de la ley, con una oposición sensata y cuerda, pero no entendemos el empeño que tienen de mantenerse en una posición contraria a la ley. Es triste que el discurso siga siendo el mismo, una réplica del de Henry Ramos Allup, con un poquito más de ingredientes”, expresó el también legislador.

Añadió que la AN seguirá “perdiendo el tiempo, con la misma flojera del 2016, donde un gran número de sesiones tuvieron que ser suspendidas por falta de quórum de ellos mismos (opositores); mientras tanto, el pueblo seguirá desarrollando mayores niveles de conciencia y organización, para que cuando llegue el momento, cambiemos a esas personas que le hacen un flaco servicio a la patria”.

Por otra parte, Torrealba saludó los cambios realizados en el equipo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, asegurando que “las nuevas incorporaciones definitivamente van a dar extraordinarios resultados, porque se trata de un equipo que se está consolidando con gente joven, sangre repotenciada”.

No convocado

En cuanto a la instalación del Consejo Legislativo del estado Portuguesa (CLEP), Rafael Torrealba señaló que está a la espera de la convocatoria, pues –según el reglamento- el acto debería haberse realizado el día hábil posterior a la instalación de la AN, es decir, ayer viernes; “sin embargo, entendemos que va a suceder el próximo martes por declaraciones en prensa”.

Particularmente –destacó el legislador- no tengo conocimiento porque no he sido convocado, al igual que la compañera legisladora Amarilys Pérez, para ninguna reunión para definir y debatir cuál va a ser la nueva junta directiva, y eso es lamentable cuando todos somos del PSUV.

En este sentido, Torrealba indicó que cualquier información que se esté dando antes de la instalación, “para nosotros es el deseo particular de algún legislador”. Al tiempo que manifestó que “Dios quiera que podamos este año ser mucho más productivos en materia de leyes a favor del pueblo, que lo que fuimos el año pasado”.