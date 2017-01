Ramón Herrera: “El ciclo norte-verano fue el peor tratado en la historia”

Un cambio político radical es la solución para sacar adelante la producción nacional, que durante el 2016 se convirtió en un caos total, producto de la escasez de insumos, transporte y maquinarias que impidieron el desarrollo agrícola en el país, según afirmó Ramón Herrera, productor y asesor agropecuario.

“La falta de apoyo por parte del Gobierno para atender las necesidades de insumos, transporte y maquinaria agrícola desmotiva al productor; ha sido poca la importancia que el Ejecutivo le ha dado a la actividad agrícola, aspecto fundamental para la economía nacional, sobre todo, en el sector agroalimentario que ha sido la falla más grande”, expresó.

Lamentó que durante el 2016 a los agricultores “no se les haya oído con la seriedad que representan, principalmente en sus planteamientos para tratar de levantar la producción, por el contrario, una vez más se mantienen los precios congelados y el ciclo norte-verano fue el peor tratado en la historia, porque no llegaron los insumos”.

Herrera recordó que los productores han planteado en diversas oportunidades la recuperación del sector agrícola. “Lamentablemente, no hay una respuesta del Gobierno porque eso significa una gran inversión. El motor agroalimentario nunca arrancó, se han realizado más de 40 Consejos de la Economía Productiva, y no hay respuestas a los requerimientos”, afirmó.

Enfatizó que hasta ahora el Gobierno ha demostrado que no tiene ninguna intención de resolver la crisis del sector agrario, por ello –insistió- se requiere un cambio político radical, porque no se puede seguir así, cuando claramente se ve que por el lado del Gobierno no hay ninguna intención de buscar una salida y se mantiene a los productores a bases de mentiras, prometiendo resolver los problemas a futuro, sin cumplir.