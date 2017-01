Ramos Allup: El 5-E se elegirá la nueva AN por encima de cualquier amenaza

CARACAS.-

Desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional –AN-, Henry Ramos Allup, minimizó las amenazas vertidas contra el acto de cambio de junta directiva del parlamento que será el próximo jueves 5 de enero. “Eso va a ser un proceso absolutamente normal, no puede haber traumatismos y al gobierno no le queda otra que reconocer la voluntad popular. A esta AN no la controla el gobierno y no la va a controlar más nunca, tiene que respetar la voluntad popular”.

“Si la mayoría de la cámara va a escoger el 5 a una nueva directiva, esa directiva la tiene que respetar el gobierno y la tiene que publicar en gaceta. Maduro y sus secuaces se comportan como que fuesen propietarios del Estado como si la Gaceta Oficial fuera de ellos”, aseveró.

Ramos Allup ratificó que el jueves se realizará ese acto por encima de cualquier amenaza. “Julio Borges va a ser el presidente, la primera vicepresidencia la va a proponer el partido Voluntad Popular –VP- y la segunda Acción Democrática –AD-“.

Al referirse a la supuesta lista de militares y funcionarios que habrían sacado a sus familiares del país, Ramos Allup reiteró que se le informó que se está elaborando esa lista. “Yo no tengo lista, he dicho que se me informó que están elaborando esa lista (…) Están incluidos familiares de militares y funcionarios de altísimo rango, incluso ministros, que tienes a su familia fuera del país”.