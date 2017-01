Reinaldo Castañeda: “Es ridícula declaratoria de abandono del cargo hecha por la aburrida AN”

Acompañado de legisladores, alcaldes, miembros de su equipo de gobierno, dirigentes y militantes revolucionarios, el gobernador Reinaldo Castañeda ratificó su respaldo al presidente Nicolás Maduro, y dejó claro que es “irracional, ridícula y hasta risible” la declaración de abandono de cargo hecha por la “aburrida” Asamblea Nacional (AN).

“La derecha lo que produce es aburrimiento, se ha convertido en un hazmerreír; no sirve, no ha servido para nada. Eso de que Maduro abandonó el cargo de presidente es absurdo, porque no ha habido una persona que haya trabajado más, y con tanto empeño para sacar a Venezuela adelante, como él, que ha hecho frente a la arremetida del imperialismo y de las corporaciones mediáticas, y eso lo sabe el pueblo venezolano”, expresó.

El Gobernador reiteró que la oposición maneja una “agenda oscura”, y llamó a la conciencia del pueblo para que “las manipulaciones y los engaños de la derecha no lleguen a ningún lado, y la revolución siga venciendo las intenciones de golpe de Estado, la crisis, la guerra económica y las acciones fascistas. Desde el Gobierno regional, y como amantes del trabajo, de la paz, del estudio, de la vida, decimos que saldremos en defensa de la Constitución, y si quieren calle, ahí nos van a encontrar”.

Castañeda también elogió la designación de Tareck El Aissami en la Vicepresidencia de la República, y expresó su respaldo a la Fuerza Armada, al ministro Vladimir Padrino López, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), e incluso al Papa Francisco, quien –recalcó- sí quiere la paz, mientras que la Conferencia Episcopal Venezolana está en desobediencia y absolutamente parcializada.

Año de victorias

Durante rueda de prensa, Castañeda resaltó que este 2017 empezó con victorias y continuará así. Con gráfico en mano sobre los ajustes salariales realizados desde enero del 2016 hasta la fecha, el Gobernador dijo que el presidente Nicolás Maduro se anotó “otro éxito” al llevar el salario a 40 mil 638 bolívares.

“El Presidente sigue tomando decisiones para proteger al pueblo, más allá de las presiones y de las dificultades; podrán criticarlo los fascistas y decir que sus medidas son absurdas, pero gracias a ellas se protege el ingreso y la familia venezolana”, afirmó.

En el plano regional, Castañeda indicó que potenciará a Portuguesa en el tema productivo, y resaltó el inicio de la molienda en el Central Santa Elena; además, comentó que en el caso del Central Batalla de Araure ya se dispone de más de mil 700 millones de bolívares para reactivarlo.

Ratificados

El gobernador Reinaldo Castañeda destacó que todos los integrantes de su Tren Ejecutivo han sido ratificados. “Tengo un extraordinario Gabinete, las dificultades nos han unido y hoy los ratifico en sus cargos para continuar adelante, con la seguridad de que seguiremos victoriosos porque este es un año de fe, optimismo y victorias”, manifestó.