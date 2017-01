Ronaldo Peña aseguró que la meta de la Vinotinto sub-20 es “ganar todos los partidos”

A pocos días para que dé inicio el Suramericano sub-20 masculino en Ecuador, la Vinotinto de la categoría, dirigida por Rafael Dudamel, se encuentra a tope para afrontar el torneo tras 17 meses de una intensa preparación y su objetivo es lo más alto.

“Este Sudamericano vamos con todo, queremos ganar todos los partidos. La primera meta es clasificar al Mundial, luego si Dios nos permite llegar (con opciones al final) estaremos contentos y con la mayor ilusión para poder ganar el Sudamericano”, apuntó Ronaldo Peña, para quien están bien encaminados para lograr el objetivo principal.

“Pienso que (el Mundial) está cerca para nosotros, porque lo hemos visualizado, lo hemos trabajado. Estamos motivados cien por ciento para lograr el objetivo de clasificar al Mundial”, dijo.

Asimismo, el atacante considera que en la Copa de los Andes ya mostraron de qué están hechos. “El torneo que hicimos en Perú nos dejó muy contentos, porque sabemos que nos podemos enfrentar con cualquier selección y le podemos ganar. Eso nos llena de mucha energía, mucha ilusión, podemos jugar de tú a tú con cualquiera”, reflexionó.

Eso sí, el atacante tiene claro que el torneo será muy luchado. “Es un grupo complicado, en el Sudamericano no sabes que puede pasar.

Puedes ganar a lo último, puedes perder, tienes que estar muy atento, concentrado, porque es un Sudamericano que físicamente va a ser muy rudo, porque los otros rivales también se están preparando.

Pienso que hay que estar atentos desde el minuto cero hasta que termine el partido para poder sacar nuestros puntos”, destacó.

¿Y cuál considera que es la mayor fortaleza del combinado nacional?

“Pienso que lo mental, tenemos un coach extraordinario, que nos motiva a ser campeones hasta del mundo. Para mí en lo personal eso es muy importante, porque cada vez que uno sale a la cancha, cada entrenamiento, uno va motivado por esas palabras que te da, que te llenan de ilusión, que te hacen pensar tu familia está apoyándote, igual que toda Venezuela. Entonces pienso que nuestra fortaleza es lo mental y en lo físico estamos estupendos”, respondió.

La meta personal también es alta Ronaldo Peña ya sabe lo que es clasificar a un Mundial, pues estuvo con la sub-17 que clasificó a la Copa de Emiratos Árabes en 2013. En este Sudamericano espera poder mostrar toda esa experiencia.

“La verdad que estamos haciendo esta preparación física de la mejor manera para llegar bien al Sudamericano, con la meta clara, que es clasificar al Mundial. La verdad que eso (clasificar al Mundial) es lo más lindo que me ha pasado en todo este tiempo que llevo jugando y espero conseguirlo nuevamente”, destacó.

“Estoy contento de estar aquí, esto para mí es muy satisfactorio, porque para esto trabajo a diario. El sub-20 pasado no fui, me sacaron a lo último y la verdad me dolió mucho; pero aquí tengo una nueva oportunidad y espero que este sea mi Sudamericano, que pueda aportar todo a mis compañeros para así conseguir el objetivo”, añadió.

El portugueseño considera que ahora es un jugador mucho más maduro y que eso lo ayudará a estar centrado. “La verdad que estoy más motivado, más ilusionado y un poco más maduro, ya uno sabe lo que se juega”, dijo. “Creo que (aprendí que hay que) estar más concentrado, darle valor a las cosas. Hay que saber que uno es chamo y a veces no te lo tomas de esa manera; pero cuando te rodeas de personas que te quieren y quieren lo mejor para ti, tú captas los mensajes que te dan”, expresó.

“Pienso que me ha ayudado mi familia, que siempre ha estado conmigo y me ha ayudado a entender que hay que aprovechar las oportunidades, porque a veces pasan y no las aprovechas. Tienes que tomarlas para ti, aprovecharlas y querer mucho lo que tú haces. Yo le doy mucho valor al fútbol, ya que me dediqué a esto tengo que entregarme al cien por ciento y ser un profesional en todo momento”, completó.