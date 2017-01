Tintori: Gobierno usa a presos políticos para canjear en el diálogo

Lilian Tintori, esposa del dirigente político Leopoldo López, señaló que el gobierno del presidente Nicolás Maduro usa a los presos políticos como objetos de canje para el diálogo que mantiene con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“El gobierno usa a los presos para el canje. Es verdad que han liberado presos políticos. Sí, pero también han encarcelado a más personas”, declaró la activista de derechos humanos este miércoles en una rueda de prensa.

Tintori estuvo acompañada de los abogados que defienden a varios de los “presos de conciencia” que existen en el país, quienes advirtieron que a estos se les violan sus derechos humanos.

Opositores han denunciado que para la fecha hay más de 120 detenidos por razonas políticas.

“Desde que inició el diálogo, el Ejecutivo ha detenido a 20 personas. Nada más en enero aprehendió a cinco militantes y dirigentes políticos, dos de Primero Justicia y cuatro de Voluntad Popular”, detalló Tintori.

Destacó el encarcelamiento al que es sometido el diputado suplente Gilber Caro y la privativa de libertad a su novia Stacy Escalona. Además, mencionó las detenciones del concejal de Maracaibo, Jorge González, y del concejal del municipio Heres, Roniel Farías.

“Las condiciones en las que se encuentran los presos de conciencia son inhumanas: No ver el sol, es inhumano; no poder llamar a tus hijos, es inhumano; no poder leer un libro, es inhumano”, declaró la activista para la defensa de los Derechos Humanos.