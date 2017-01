Trabajador de 72 años muere al ser arrollado en su bicicleta

Como Domingo Guzmán Mendoza, fue identificado un septuagenario que murió a consecuencia de las graves lesiones que sufrió, luego que la bicicleta en la que se desplazaba fuera impactada por un automóvil que viajaba en sentido contrario y cuyo irresponsable conductor se dio a la fuga.

El hecho ocurrió al final de la tarde de este martes, en la carretera M5 que conduce del caserío Pirital al sector Centro “H”-Apisa de Las Majaguas, municipio Agua Blanca.

Guzmán Mendoza (72), quien residía en Centro “H”-Apisa Las Majaguas, sufrió traumatismos y fracturas que le causaron la muerte cuando familiares lo trasladaban al hospital de la citada jurisdicción.

Un allegado que viajaba en una moto, delante del carro que provocó el suceso, señaló que la unidad involucrada es un Chevrolet, modelo Century, color vinotinto.

“Vi a Domingo cuando iba en su bicicleta y nos saludamos (…) No había transcurrido ni un minuto cuando escuché el impacto, me detuve y lo observé tirado en la carretera, mientras el auto que lo impactó me pasó por un lado como si nada”, dijo el allegado, quien agregó que “mi reacción fue llegar hasta donde estaba Domingo, eso era más importante que seguir el carro”.

Comisiones de la Policía Nacional Bolivariana iniciaron las investigaciones del caso, para dar con el paradero del Century involucrado en el suceso y del chofer que lo conducía.