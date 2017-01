Trabajadores de Alcaldía de Páez denuncian persecución y desmejoras laborales

Un llamado al gobernador Reinaldo Castañeda, hizo un grupo de trabajadores de la Alcaldía de Páez, para que intervenga como mediador en el conflicto que se está presentando por la adecuación de horarios en el área de Residuos Sólidos, así como por el incumplimiento de ciertos beneficios.

Amado Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Páez, afirmó que alrededor de 70 empleados de Residuos Sólidos están siendo víctimas de persecución y desmejoras laborales.

“Mientras el presidente Maduro aumenta los sueldos y llama a luchar para mejorar las condiciones socio-económicas de los ciudadanos, aquí el alcalde Efrén Pérez y la directora de Recursos Humanos, Yomaira Ariza, nos están desmejorando”, expresó.

-Tenemos 4 años que no nos dotan de carnets y de uniformes; no sacan a nadie jubilado y no cumplen con el pago de beca para los hijos de los trabajadores, las horas extras para los de seguridad y vigilancia que laboran 72 y hasta 96 horas, lo que les genera incidencias en vacaciones, antigüedad, y utilidades que tampoco reciben, detalló Pérez.

De igual modo, indicó que los trabajadores de Residuos Sólidos han sido incorporados forzosamente al horario de lunes a viernes, “y ahora quieren pasarlos de día disminuyendo aún más sus ingresos, cuando algunos tienen hasta 23 años laborando de noche”.

Además, indicó que el pasado 20 de enero la directora de Recursos Humanos introdujo ante la Inspectoría del Trabajo 9 calificaciones de despido, por lo que teme por la estabilidad de muchos compañeros.

“Ya nosotros estamos cansados de esperar que la Inspectoría haga justicia, porque hace un año 10 trabajadores de Residuos Sólidos fueron despedidos también injustamente y aún no tenemos respuesta, y en mi caso tengo 29 meses esperando la restitución de los derechos infringidos porque Ariza no quiere reconocerme como representante sindical, y todavía no obtengo respuesta. Pareciera que la Inspectoría está de parte del patrono por eso hacemos el llamado al Gobernador”, concluyó Pérez.