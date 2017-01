Una crónica de los años 60

POR: ALIRIO ACOSTA

Del archivo personal del acucioso indagador de historias profesor Roque Román, encontramos una crónica piriteña (Portuguesa) de los años de la década de 1960, donde relata ciertas acciones sociales que ocurrieron para ese entonces; década en que le dieron el título de “Don” a Mario Suárez, donde Héctor Cabrera coronó su obra con “Te necesito” y “Un rumor“, Juan Vicente Torrealba brilló con sus famosos pasajes y tonadas, Ángel Custodio Loyola elevó su grito y cantó “Cajón de Arauca Apureño”, el Indio Figueredo logra pegar a la “India María Laya”. En Píritu Tulio Vargas compone a “Píritu”: “Pueblo de bellos horizontes donde la flor se mece convertida en Jazmín”, interpretada por Pedro Valbuena, otro piriteño radicado en Caracas; tiempos del “Paso del Padre”, del “Cine Esteller” y de la diversión sana; de personajes como Melitón El Mutero y de Aruga-Aruga, a quien Víctor Julio Colmenárez con escasos 14 años le dijo el verso picante: Ayer me mordió una perra/esta mañana una baba/porqué no me mordería/la linda boca de Juan Nava; lo que nos costó una pedrada que chocó en el tobillo de Nelson Guillén.

En ese ambiente se desarrolló nuestra adolescencia. Tiempo de cuadrúpedos y cuadrúpedas (dijera el difunto), párvulos entre primaria y secundaria; ser jinete se admiraba y distinguía, por consiguiente todos queríamos tener un caballo, correr y colear. Nuestros ídolos, aparte del Llanero Solitario y Durango Kid, fueron José María Arias, Juan Canelón, Numa Salas, Maximiliano “Caporal” Valera, Piñita y Lázaro Márquez, entre otros. Particularmente me gustaba acompañar a Antulio, Jhonson y Nelson Guillén a la finca de don Ángel, allí saciábamos y solidificamos nuestro ego: jineteábamos hasta el cansancio embarrándonos de Venezuela y de libertad.

De todos estos amigos sobresalieron Jhonson y Nelson, los cuales el tiempo los formó cabales jinetes y coleadores; claro, por sus condiciones innatas de atletas y aptitudes ecuestres, aparte de la edad; si mal no recuerdo y el alzhéimer no me atropella, Nelson era el mayor, aparte de sus dones de poeta y declamador (lo hacía muy bien). Un buen día llegó la oportunidad de poner a prueba lo aprendido en la sabana; habían unos toros coleados en Turén, que por cierto la manga era la Avda. 2 o 3 de la población, siendo las 12 del día no se habían amarrado las guafas en las boca calles, y como siempre los piriteños alegres y participativos, decidieron realizar ese trabajo dirigidos por “Pancho” Alcalá, “Juancho” Suárez, Félix Ojeda, Edgard Parra, Arnó Román y otros; trabajo mal realizado, ya que las guafas se cayeron y luego los toros se salieron al centro de la población.

En esa ocasión dijo Aguilera con su larga lengua, que todo era por la mala intención de “Pancho”. A las 3 y media de la tarde, cuando el sol picante saludaba a la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, se escuchó la aguda nota del clarinete de Carlos Gelacio y el violín de Ramón Aranguren con su famoso Ta-ta-ra-ra que impregnaba el aire con un pasodoble llamado el “Gato Montes”. Toro en la manga y el juez central sentencia por el parlante, Jhonson Guillén con la cola; claro el único coleador que asistió fue nuestro amigo, así se repitieron todos los turnos, todas las coleadas fueron nulas y algunos piriteños le achacamos la culpa al caballo “Pólvora Negra”, el cual era muy bellaco. Estas coleadas quedaron grabadas en nosotros, especialmente en los Guillén, que lo tomaron como un reto. De allí en adelante estos hermanos recorrieron la geografía regional, dejando una estela de triunfos, de afecto y de amistad. Representaron a Píritu, llevando nuestro gentilicio en alto en casi todos los municipios de Portuguesa, parte de Barinas y Lara. Posteriormente fueron miembros natos de la selección del estado, participaron en el campeonato “A”, donde Jhonson fue el héroe. Lara, Guárico, Monagas, Bolívar y otros tantos campeonatos fueron testigos de la calidad coleadora de los Guillén, consagrándose entre los mejores de su época. Actualmente, Nelson está vivito y coleando, algunas veces compone y declama. y lamentablemente Jhonson no está, pero sigue vivo en el recuerdo de los piriteños. Honra a dos amigos piriteños que realzaron nuestro gentilicio con esa estirpe y arrojo. ¡Característico!

Cabe resaltar que el caballo “Pólvora Negra”, fue un tordito pequeño de mucho brío, que atropellaba el viento con sus remos y aporreaba el terraplén con saña, fue vendido a otro gran amigo llamado Tomás Pérez (de los Pérez de Camilo), hijo de Fortunato Pérez y doña María Cordero, los cuales vivían en los Corrales al igual que “Goyo” Amaro y Aura, Carmelina, María Luisa, Gabino, “Quisimaco” y tantos amigos de verticalidad y conducta absoluta.

