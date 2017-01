Vecinos de Sabana del Medio cerraron por varias horas la vía a Barquisimeto

A primeras horas de este martes, habitantes del caserío Sabana del Medio de Araure, tomaron en ambos sentidos el par vial Araure-Barquisimeto, en protesta porque tienen seis meses sin agua, ya que se quemó el motor de la bomba del pozo que surte a esa comunidad.

Los manifestantes colocaron palos y cauchos en la vía, a la altura de la entrada al caserío, impidiendo así el tránsito, lo que ocasionó colas en esa importante arteria vial.

Oleida Pérez, vocera de contraloría social del consejo comunal de Sabana del Medio, indicó que ejercieron la acción ante la falta de respuesta de Hidrosportuguesa, la Gobernación y la Alcaldía de Araure, organismos que pese a conocer el problema de la comunidad, no se han abocado a solventarlo.

“Nosotros no podemos seguir en esta situación. Aquí hay niños y adultos mayores que se están viendo afectados; la escuela tuvo que suspender las clases porque ya no tienen agua, ya que Hidrosportuguesa solo envía un camión cisterna dos veces a las semana, lo que no es suficiente para cubrir los ocho sectores del caserío”, manifestó.

Expresó que la semana pasada se reunió con la alcaldesa Nubia Cupare, quien le manifestó que la bomba para el pozo costaba 7 millones, y que el municipio solo tenía 2 millones, por lo que hablaría con el gobernador e Hidrosportuguesa, para buscar los recursos para comprarla.

“Queremos que nos digan qué paso con eso, porque ya estamos desesperados y cansados de cargar agua de otras comunidades, porque ni la alcaldía, ni Barrio Nuevo Barrio Tricolor nos mandan cisternas, a pesar que en varias ocasiones les hemos solicitado ayuda”, dijo.

Resaltó que mantendrían la vía cerrada hasta que alguna autoridad se reuniera con ellos y se comprometiera a dar respuestas al problema. “No queríamos protestar, pero no tuvimos otra alternativa, porque solo haciendo estas acciones es como le paran a las comunidades”, expresó.

Es de resaltar, que la protesta fue levantada pasadas las 10 de la mañana, ya que al lugar se acercó una comisión de la Alcaldía de Araure, encabezada por el director de Servicios Públicos, Jhonny Rojas, quien acordó con los manifestantes instalar este jueves, a las 10:00 a.m., una mesa de trabajo en la comunidad, para discutir el problema y buscar soluciones