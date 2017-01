Vicente Bello: El CNE espera por el diálogo para fijar elecciones

CARACAS.-

De acuerdo con la opinión del representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Bello, el retardo del organismo comicial en la fijación del cronograma para la realización de las elecciones regionales, estaría relacionado con la suspensión del diálogo Gobierno-Oposición.

Indicó igualmente en relación con la exigencia de fijación de cronograma electoral para las elecciones pendientes en los ámbitos estadales y municipales, que hasta ahora el CNE solo publicó a principios de 2016 un aviso a través del cual se solicitaba a los partidos el envío de los listados de sus autoridades; pero no ha cumplido con el segundo paso, consistente en la publicación de otro aviso referido al cronograma y sitios destinados a la realización de los respectivos procesos electorales.

Igualmente, desmintió el experto comicial las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputado Diosdado Cabello, así como del gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, según las cuales existiría una acusación de fraude contra el país por parte de la MUD para la activación del referendo revocatorio y que una invalidación de la alianza implicaría también la de sus dirigentes, señalando que no existe en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ninguna impugnación contra las Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que le impida participar en un próximo proceso electoral. “Esa impugnación no existe ante el Consejo Nacional Electoral; allí no se está procesando nada de eso”, aseguró Bello.