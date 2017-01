William Pérez (PSUV): “Oposición busca un golpe de Estado al declarar el abandono de cargo”

Pese a la desincorporación de los diputados de Amazonas por parte de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN), el diputado William Pérez aseveró que el Parlamento se mantiene en desacato, ratificando así el contenido de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Dijo que desde el año pasado la AN está en desacato, “y hasta que no haga una nueva sesión, se ponga a derecho ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reconozca al resto de los poderes, y que además actúe en el marco de la Constitución, se mantendrá bajo esa figura”.

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó que además la AN debe acatar la sentencia del TSJ en el que se les exhorta a los diputados, “abstenerse de dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales”.

Por eso, -añadió- ya no deben hablar más del abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro, deben respetar esa sentencia, además es una decisión inconstitucional, ya que la AN no tiene ese poder, y raya en lo ridículo porque el mandatario nacional viene ejerciendo sus funciones todos los días.

A su juicio, los diputados pretenden anarquizar al país y buscar la manera de generar un golpe de Estado, “porque saben que no van a poder ganar las elecciones regionales, pero no van a alcanzar sus objetivos de crear caos, pues tenemos un pueblo organizado que -junto a los partidos- estará en pie de lucha para defender la patria y mantener la paz”.