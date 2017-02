Caída del 40 % registran ventas de hortalizas, frutas y verduras

La inflación sigue afectando la calidad de la alimentación de los portugueseños, quienes se ven obligados a “estirar” su dinero cada vez que acuden a realizar las compras, para poder adquirir las hortalizas, frutas y verduras, cuyos precios desde el inicio de año se mantienen por las nubes.

Los altos precios y la caída del poder adquisitivo de los consumidores, han mermado las ventas en un 40 %, según reportan los comerciantes, quienes afirmaron que ya no es común atender a grandes cantidades de clientes los fines de semana, como tradicionalmente se acostumbraba.

Aunque por la temporada algunas hortalizas y verduras han bajado su precio, los costos siguen siendo elevados. “El tomate y la cebolla se ubican esta semana en Bs. 1.500, por ser temporada, pero la papa y la zanahoria está difícil de conseguir y subió de precio al igual que el apio, que estaban en 1500 y pasaron a 2.500 bolívares, por kilo”, expresó Gabriel Djorki, vendedor de frutas y verduras.

Otros precios que se mantienen en ascenso son los de los aliños, como el ají dulce y el ajo, que actualmente son comercializados en 3 mil y 8 mil bolívares por kilo, respectivamente.

Las hortalizas como coliflor y el brócoli, han desaparecido del mercado, dado que su venta no resulta rentable. “La cesta trae 10 kilos y se pierden más de 2 kilos en la limpieza. No resulta y por eso no lo estamos ofreciendo al público; el perejil y el pimentón rojo también están caros en 3 mil y 4.500 bolívares”, expresó por su parte, el comerciante Vicente Torres.

Otra consecuencia de los elevados costos y la poca venta registrada, es la baja en la oferta de productos debido a que los comerciantes temen perder su inversión. “Estos son alimentos perecederos, requieren refrigeración y mucho cuidado y como ahora las ventas han caído, porque el consumidor no cuenta con suficientes ingresos, debemos tomar previsiones y se ofrece poca mercancía”, acotó el vendedor Hander Suárez.