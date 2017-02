60 toneladas diarias de harina ha dejado de producir Monaca-Acarigua

60 toneladas diarias de harina precocida de maíz, ha dejado de procesar la planta Monaca Acarigua, tras la detención de siete trabajadores de la empresa, acusados de estar involucrados en el robo del producto, según lo denunciado por personal de la planta.

Euribe Guerra, trabajador del área de empaque, expresó que el procedimiento se realizó arbitrariamente sin ofrecerles a los supuestos involucrados ningún tipo de información. “El señor Oswaldo Lobatón, superintendente de planta, paralizó la producción y se llevó a los 29 trabajadores que estaban laborando al comedor donde fuimos requisados por los funcionarios del Cicpc, y de ahí quedaron detenidos 7 trabajadores, que son inocentes”, acotó.

“Son 7 trabajadores de Monaca, el resto que conforman esos 18 detenidos no sé de dónde los sacaron porque no son trabajadores de la empresa”, dijo Guerra, quien recalcó que el procedimiento se realizó arbitrariamente. “Estamos dejando de producir más de 5 mil fardos diarios de harina que no están llegando al pueblo”.

Por su parte, José Angulo, secretario de organización del sindicato de Monaca, indicó que los detenidos son operadores de planta que nunca han tenido un comportamiento irregular. “Estamos solicitando que la empresa coloque cámaras de seguridad, porque esta no es la primera vez que ocurre algo similar, los trabajadores no tenemos nada que temer y exigimos que se instale un sistema de seguridad y alumbrado en el estacionamiento”.

Aclararon que la harina presuntamente incautada, no salió de la planta de Acarigua. “Tiene códigos y fechas distintas y además estamos produciendo desde hace varios días la marca Demasa y lo incautado es Juana, cuyo empaque dice que es prueba de imagen y nosotros estamos produciendo precio justo, no sabemos la procedencia de ese producto”, enfatizaron.