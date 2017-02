A golpes matan a pacienterecluido en el área de psiquiatría del HUMO

JACQUELINE CAMPOS/

Un ciudadano que presentaba problemas de salud mental, por lo que estaba recluido en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario “Dr. Miguel Oráa” (HUMO) de Guanare, fue encontrado muerto en la referida área, presentando heridas y aporreos en diferentes partes del cuerpo.

El hombre, identificado como Jorge Luis Catarí Durán, de 65 años de edad, residenciado en la urbanización Fundación Mendoza de Acarigua, exactamente frente al Parque Jacinto Lara, presuntamente habría sido víctima de otros pacientes, según una de las versiones que obtuvieron los familiares, que denunciaron el hecho.

Una sobrina de la víctima, explicó que su tío sufría de trastorno mental desde hace muchos años y que siempre estuvo controlado y cuidado por su familia. “Su médico tratante era el Dr. Polanco, quien recomendó hospitalizarlo hace un poco más de 2 semanas en vista de una crisis que presentó, porque los medicamentos para mantenerlo calmado no se encontraban por ninguna parte”, dijo.

Expresó que cada día su familia estaba pendiente de traer la comida, medicinas y otros insumos que les solicitaban para su mejoría y que cuando ocurrió la fatalidad, estaban a la espera de otra evaluación médica para poder llevárselo a su casa.

Señaló que la familia está impactada por lo ocurrido, ya que su tío presentaba golpes y heridas en la cabeza y cuerpo, y oyeron que fue hallado en un charco de sangre, lo que les hace presumir fue objeto de una golpiza posiblemente por otros pacientes; no obstante, esperan el resultado de la autopsia. “Nos cuesta creer que el personal de enfermería no se diera cuenta de que un paciente fuera golpeado por otros y no salieran a revisar que ocurría”, agregó.

Cabe destacar que los familiares expresaron su impotencia por lo ocurrido, ya que sufrieron en carne propia el desabastecimiento de medicinas en el país. “Mi tío tomaba Sinogan y Valpron, ninguno se consigue. Viajamos hasta Colombia para comprarlos y así poder tenerlo saludable. En psiquiatría, los pacientes deben tener una dieta completa, les da mucha hambre y si no comen se ponen ansiosos. Lamentablemente, aquí no hay ni comida para los pacientes y eso debe saberlo el gobierno”, expresó.

Según informaron los familiares de Catarí Durán, en la sede del Cicp-Guanare estaban interrogando al personal de guardia de la unidad psiquiátrica del HUMO para determinar exactamente lo que pasó.

Es importante señalar que en la cobertura del suceso, este equipo reporteril fue informado de la oscuridad reinante que hay en la parte interna de la unidad de psiquiatría, es decir donde permanecen los pacientes recluidos, lo que dificulta al personal hacer el trabajo como corresponde.