Acarigüeño Ronaldo Peña: “La meta no es hacer goles, la meta es ser mundialistas”

CARACAS.-

A pesar del buen andar de Venezuela dentro del Sudamericano Sub-20 de Ecuador, y de tener la clasificación para el Mundial de Corea del Sur a milímetros de distancia, hay algunas materias pendientes que resolver de cara al futuro. Una de ellas es la falta de gol de uno de los referentes ofensivos del equipo, el talentoso Ronaldo Peña.

El delantero centro de la selección, y uno de los capitanes del equipo, no ha podido romper las redes en el torneo, pero su madurez y liderazgo le permite destacar las prioridades grupales por delante de lo individual. “La unión y el trabajo que hemos realizado desde hace más de año y medio están rindiendo sus frutos. Este equipo está muy compenetrado y no existen malas energías ni con el cuerpo técnico, ni dentro del plantel”, afirmó el espigado delantero.

El jugador de Las Palmas sabe que aunque sus goles son necesarios para la Vinotinto, existen muchas formas de ayudar al equipo y no se obsesiona con anotar. “Esto es un torneo corto, y el sueño es muy grande: ser mundialista. No todo el mundo es mundialista. Yo soy un jugador versátil que se adapta todo y aunque para un delantero el gol es vital y a mí no se me ha dado, yo me mantengo tranquilo porque estamos alcanzando el verdadero objetivo”.

“Contra Bolivia no estuve afortunado de cara al arco contrario, y contra Uruguay pedí ambos penaltis, pero los elegidos fueron Yeferson (Soteldo) y (Ronaldo) Chacón; y yo no tuve ningún problema con eso. No me presiono ni estoy triste, solo me pongo como meta para el próximo partido estar más concentrado de cara al arco rival”, aseguró el joven de 19 años.

El ariete venezolano dijo no sorprenderse por los elogios recibidos por Venezuela en el torneo. “Todos los elogios se deben al trabajo duro de más de un año y medio y están bien merecidos. Nuestro esfuerzo se ha reflejado en la cancha y nos alegra mucho que todo se nos haya dado y que estemos a tan solo un paso de ser mundialista. Nuestra mayor fortaleza es estar siempre unidos”.