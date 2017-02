Agobiada por la crisis peluquera se quita la vida

Una trabajadora de mediana edad se quitó la vida ahorcándose de un mecate que ató al techo de su casa, la madrugada de este miércoles en el barrio Las Américas de Guanare.

La ahora occisa respondía al nombre de María Argimira Pabón (55), de oficio peluquera.

Sobre este lamentable hecho, una hija de Pabón señaló que ambas se encontraban durmiendo en el mismo cuarto; en un momento sintió ruidos y se despertó, y al percatarse que su progenitora no estaba en la cama comenzó a buscarla por la casa hasta que la encontró colgada de un mecate que había atado a una viga del techo de otra habitación.

“Mi mamá constantemente me comentaba que se quería morir porque no le alcanzaba la plata, y que ya no aguantaba la difícil situación económica que se está viviendo. Ella estaba bajo una fuerte depresión, dado que hace unos días para colmo le habían exigido que entregara el local donde tenía su modesta peluquería, y pese a que un primo le ofreció ayudarla para que montara el negocio en otro lugar, decidió terminar con todo”, afirmó la hija.

Una comisión del Eje de Investigaciones de Homicidios del Cicpc, Base Guanare, acudió hasta la vivienda en donde ocurrió el trágico hecho para iniciar las averiguaciones, y además proceder al levantamiento del cadáver.

La autopsia practicada en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en la capital del estado, confirmó que Pabón murió por asfixia mecánica.