“Chúo” Torrealba descartó que la MUD se haya reunido con el gobierno

CARACAS.-

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), negó que delegados de la coalición opositora se reunieran con representantes del gobierno nacional en los últimos días. Esta fue su respuesta a lo que dijo el presidente Nicolás Maduro el domingo pasado, quien aseguró que “sectores importantes” de la oposición le pidieron llegar a un acuerdo para “regularizar” la Asamblea Nacional.

“Ustedes creen que yo me voy a poner en este momento a desmentir lo que dijo Maduro sobre supuestas reuniones de sus voceros con la oposición, pues no. Eso es coba, eso es mentira. Si él cree que voy a responder sus chistes sobre la Unidad o mi persona, está equivocado. Lo que diga él no importa”, señaló el dirigente este lunes en su programa de radio, transmitido por la emisora Radio Caracas Radio.

Torrealba ha sido una de las personalidades opositoras que el mandatario nacional ha nombrado con mayor frecuencia en sus alocuciones. En un principio el opositor le respondía, pero ahora califica de burla las aseveraciones del presidente y descarta cualquier réplica.

“La clase política debe darle respuesta a un pueblo que la necesita, un pueblo que está pasando roncha, que está pasando hambre. Estoy seguro de que el gobierno no tiene con que enfrentar los problemas, pero estoy seguro que la Unidad sí tiene con qué hacerlo”, concluyó al reflexionar sobre el debate en la opinión pública que resulta en críticas tanto para el oficialismo como para los opositores