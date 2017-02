Competiré fuerte para que este sea el año de Venezuela en el WBC

TEXAS/

Un nuevo año inicia para el lanzador venezolano Martín Pérez con una doble responsabilidad, buscar solventarse como abridor en la rotación de los Rangers de Texas y defender los colores de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

El criollo ha estado trabajando en toda la temporada muerta para llegar a tono al inicio de los entrenamientos primaverales, donde buscará ratificar su rol como pitcher de la rotación texana y mejorar los números de la temporada pasada, donde dejó foja de 10-11 con efectividad de 4.39 en 33 aperturas.

“Me estoy preparando de la mejor forma para asumir este nuevo reto con Texas. No tengo límites, sé que voy a competir fuerte para que este sea el año del campeonato, le debemos eso a los aficionados y les aseguro que lucharemos hasta el final por lograr grandes cosas”, comentó Martín.

En lo físico, el guanareño llega en una gran forma, trabajando en el gimnasio con un entrenador personal, que lo ha hecho ganar masa muscular y bajar algunos kilos. “Físicamente me siento bien, he trabajado fuerte para ganar musculatura, me siento listo para afrontar una nueva temporada, listo para entrar en acción. He estado mucho tiempo en el gimnasio haciendo piernas y pesas para fortalecer los músculos, trabajando además con mi preparador físico Ramón Boscán, quien tiene bastante experiencia con grandes atletas. Los resultados se han dado poco a poco. El cambio se ha notado”.

Pérez afrontará su primer Clásico Mundial con la selección Vinotinto, además tendrá la oportunidad de ser abridor en el segundo encuentro cuando Venezuela se mida a la selección de Italia.

“Aún no he estudiado mucho al equipo de Italia, reconozco que tienen buenos peloteros como Chris Colabello, Daniel Descalso o Alex Liddi y obviamente que estará un compañero venezolano con ellos Francisco Cervelli, pero sé que estaré listo para enfrentarlos. Asumo esta responsabilidad con mucha madurez, como un compromiso muy grande con Venezuela, daré lo mejor de mí”, expresó con entusiasmo el serpentinero.

Sobre el permiso o las restricciones que pueda tener el lanzador, Pérez no conoce hasta la fecha ningún impedimento, por lo que espera aportar lo más que pueda en la justa mundialista del béisbol con Venezuela.

“Antes de terminar la temporada hablé con el gerente de los Rangers, le comenté que quería lanzar con Venezuela, me dijo que era buena idea que me colocara el uniforme de mi país, que me prepara bien para no tener ninguna lesión y aportar todo lo que pueda. Hasta los momentos no tengo ningún impedimento ni restricciones para el Clásico”, sentenció el criollo.