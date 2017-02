con buena intención

JOSÉ FRANCISCO MOSQUERA/

TRUMP ES EL propio elefante en la cristalería.

LO DIJO BENITO Juárez, presidente mexicano: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.”

EL PSUV SABE que solo no puede ganar elecciones, por eso esta aliado con el CNE.

“A CONFESIÓN DE parte, relevo de pruebas”, dice el viejo y sabio refrán, que viene a colación a raíz de la mecida de mata en Pedevesa “para combatir la corrupción”, según palabras del propio Maduro, no de ningún capitoste de la MUD o un inetelectualoide trasnochado. Falta saber hasta dónde llegará este propósito, o si las mafias enquistadas en la industria petrolera se dejarán quitar el pastel. La corrupción en Pedevesa existe y debe ser grande, debido a la descomunal cantidad de recursos y la gran variedad de asuntos que maneja. Si el presidente la menciona es simple y llanamente porque es inocultable. ¿Será un simple saludo a la bandera o existe de verdad el propósito de luchar contra el flagelo? El tiempo lo dirá.

LA MUD TIENE que recomponerse, clama Henrique Capriles, quien añora la época de Ramón Guillermo Aveledo. Si éste pudo manejar un ente tan complejo, con tanta diversidad de opiniones e intereses, ¿por qué los jefes de ahora no pueden?, se pregunta HC.

TATIANA DELGADO DE Niño fue una dama de abolengo comunista. Nacida y formada en un hogar marxista formó junto a su esposo Johnny Niño un equipo de indoblegable convicción revolucionaria. Alejada del fárrago mediático, cumplía sin embargo tareas de alta factura doctrinaria. Un abrazo solidario, Johnny.

ESCARRÁ SIEMPRE DA qué hablar con sus declaraciones a veces coincidentes con la oposición, lo cual parece cumplirse esta vez, a propósito de la posibilidad de que no haya elecciones regionales. El Gobierno ya lo conoce y por eso no le para mucho a sus palabras.

EL GOBIERNO PRETENDE ir a elecciones sin oposición, siguiendo el ejemplo de Nicaragua, denuncia Chúo Torrealba, jefe de la MUD. Es un asunto que no puede quedarse en una denuncia o una declaración de prensa. A moverse duro y sabroso, pues.

A PROPÓSITO DE la MUD, aquí en Portuguesa parece que el nombramiento de Miguel Carabaño no ha llenado las expectativas, por lo cual ha surgido el nombre del médico Carlos Casal para ocupar esa posición. Simultáneamente, un grupo de partidos organiza la candidatura de Carlos Eduardo Herrera como candidato a la Gobernación, si es que hay elecciones. CEH, como es habitual en él, guarda completo silencio sobre este tema.

LOS NUMERITOS OFRECIDOS por Otilio Hernández, jefe policial local, revelan una permanente y eficaz lucha contra el delito que, como ya la ha dicho reiteradamente esta columna, no debe ni puede desmayar. Pa´lante, Comandante.

SANTA ROSALÍA ES ejemplo de lo que juntos gobierno e iniciativa privada pueden hacer. La recuperación en gran parte de la golpeada vialidad rural, frenada sólo por los limitados recursos es prueba de ello. El otro aspecto negativo es que la Gobernación y los entes nacionales se aprovechan de este esfuerzo y se las echan al hombro. El conocimiento del problema de parte del Alcalde Otoniel Meléndez, así como su ascendencia sobre los productores, es clave en este éxito, que no se ve en ningún otro municipio portugueseños,

EN EL CAP no se quejan de que debido al clima la actual zafra se retrasó 15 días. Por el contrario, le han puesto coraje y ya arribaron al medio millón de toneladas de molienda de caña Al final, en mayo, se verán los resultados.

EL PCV ES un aliado incómodo para el régimen, ya que mantiene su independencia de criterio y no dice automáticamente amén a todo lo que proviene del Psuv o del Gobierno. Cuando no les gusta algo, lo califican de “desviación revolucionaria”, una piedra de tranca en las relaciones de ambos partidos. Es por eso que el Psuv no consulta para nada al gallo rojo. Pedro Eusse, quien generalmente es el camarada expositor de las tesis comunistas en estos menesteres, seguramente no goza de muchas simpatías entre los pesuvecos.

BUENO, CARDENALES, ESTA vez no se pudo, pero en la próxima hay que echar el resto porque Barquisimeto es la sede de la Serie del Caribe 2018.

¿ARDE CHILE? SÍ, Chile arde.

