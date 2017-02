con buena intención

JOSÉ FRANCISCO MOSQUERA /

LA ACUSACIÓN DEL gobierno de USA contra El Aissami no extraña en lo más mínimo, aunque esta vez los acusadores apuntaron bien alto, provocando la inmediata solidaridad oficial con el señalado, nada más y nada menos que el segundo de a bordo del régimen. Las tensiones entre los gobiernos de USA y Venezuela llegan así a una fase fuerte de tensión. No se sabe de las reacciones de los tradicionales aliados venezolanos.

PARA LA OPOSICIÓN criolla el asunto no deja de tener sus bemoles, ya que aun teniendo simpatías, y quién sabe si compromisos, con los denunciantes, no se pueden cuadrar abiertamente con éstos, pero tampoco coincidir con el gobierno. Igual, evitar los pronunciamientos irresponsables y sin base, por lo cual lo sensato es dejar el asunto en manos de la AN y ligar que el TSJ no le prohíba investigar. Este es un caso de alta política.

GENERALMENTE EN VENEZUELA un escándalo tapa otro y lo hace parecer “caliche”, es decir, de menor importancia. Pero este de El Aissami, dada la jerarquía del personaje, será difícil de tapar, aunque nunca se sabe. La política siempre nos da unas sorpresas.

ESO DE QUE un Tribunal vete un decreto presidencial, como ha pasado en USA y ocurre en otros países, es totalmente inconcebible en Venezuela. Al que no lo crea, que se remita al caso de la jueza Afiuni para que vea lo que puede pasarle a un juez que se oponga a los designios gubernamentales. Caso cerrado.

RAFAEL CORREA SEGUIRÁ siendo el jefe grande en Ecuador, después de las elecciones del próximo domingo, a pesar de no ser candidato por una disposición constitucional. Pero se da el caso que su pupilo, Lenin Moreno, el candidato oficial y favorito de las encuestas, seguramente seguirá las políticas de Correa. Es lo que dice, el poder detrás del trono.

Y AQUÍ, EN Venezuela, la oposición tiene al menos cuatro líderes con “apoyo estadístico” significativo, según expresa Luis Vicente León, aunque no aporta cifras. Los nombres de Leopoldo López, Henrique Capriles, Henry Falcón y Henry Ramos Allup arropan a los demás jefes opositores, es el criterio de LVL.

MICRONESIA QUEDA A unos 15 mil kilómetros de aquí, en el propio c… del mundo. Es un archipiélago de 670 islitas, con una forma de gobierno federal que comprende cuatro naciones, cuya capital es Palikir. Próximamente tendrán elecciones y por eso han solicitado asesoramiento del “mejor organismo electoral del mundo”, cuya presidenta seguramente estará por allá, porque en su país no da señales de vida.

Y A PROPÓSITO, ya se anunció que no habrá elecciones en el primer semestre de este año…y seguro que en el segundo tampoco. Lo dijo el CNE, Consejo de No Elecciones. Esto pone en ascuas a los precandidatos, que ven nuevamente trastocados sus planes, por lo que tendrán que dedicarse a otra cosa.

DOS NOTICIAS INQUIETANTES provenientes del sector agrícola: la alerta roja de los productores maiceros por la tardanza en el suministro de insumos para el ciclo invierno que ya busca asomarse en el horizonte; la segunda es la drástica reducción de la producción de harina de maíz en la planta de Monaca en Acarigua, denunciada por trabajadores de la misma.

EN CUANTO A la primera información, el gobierno –por intermedio del ministro Castro Soteldo- anunció una negociación con una empresa colombiana para solventar el asunto, aunque no ofreció detalles. Los productores los han solicitado, pero WCS no suelta prenda.

BASTANTE EXTRAÑO LO ocurrido en el Hospital de Agua Blanca, ya que de acuerdo a la publicidad oficial ese centro de salud es una tacita de plata. Sin embargo, a raíz del suceso salieron a relucir unas cuantas carencias de las cuales no se hablaba. Tiene la palabra el alcalde Tivo.

¿QUIÉN ES EL dueño de las toneladas de billetes venezolanos encontrados en Paraguay? Pues, ¿quién va a ser sino las mafias ya denunciadas por Maduro? Lo que falta es saber los nombres de los mafiosos.

TRES AÑOS PRESO cumple Leopoldo López. ¡Uf!

Chismenetoriginal@hotmail.com