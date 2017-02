Fetraharina: 4 barcos de 30 mil toneladas al mes acabarían con colas en panaderías

CARACAS.-

El presidente de la Federación de Trabajadores de la harina –Fetraharina- y miembro del Movimiento Sindical de Base –Mosbase-, Juan Crespo, destacó que, como se preveía, el primer trimestre de 2017 está siendo muy complicado y la prueba son las grandes colas frente a todas las panaderías del país. “Para poder tener consumo mensual ordinario tienen que venir 120 mil toneladas, 4 barcos regulares para que se acaben las colas y que se acabe ese pasticho que tienen en la mente, la guerra económica”.

“Si traen al mes 120 mil toneladas de trigo panadero, 4 barcos de 30 mil toneladas cada uno, se desaparecen las colas pero cuando viene un solo barco con 30 mil no alcanza para nada (…) Además insumos como la levadura la manteca tampoco al igual que los repuestos para la maquinaria”, precisó.

En entrevista a Carlos Croes en Televen, Crespo recalcó que “si no hay materia prima, no hay producción, si no hay producción no hay trabajo y si no hay trabajo no hay contrato colectivo, no hay calidad de vida y las colas no van a cesar”.

Lamentó que el ejecutivo se dedique e importar de México y de otros países harinas y sus derivados como las pastas. “Cuando traen el proyecto terminado están perjudicando a los venezolanos, en especial a 6 mil trabajadores de los molinos”.

Desmintió que las panaderías hayan emprendido una guerra contra el ejecutivo. “En las panaderías se acaba el pan porque no hay materia prima suficiente, en Venezuela no se da el trigo”.

Denunció que en diciembre de 2016 hubo 362 despidos en panaderías y los dueños decían que no tienen cómo mantener a los trabajadores y se acogen al artículo 72 de la ley orgánica del trabajador que establece que si no se tiene materia prima no están obligados a contratar. “Han cerrado muchas panaderías”.

Lamentó que el ejecutivo no haya incluido al sector en las mesas de trabajo para solucionar: Queremos hablar con Pérez Abad o Jesús Faría, queremos una mesa de trabajo y que escuchen tenemos conocimiento de todo lo que está pasando (…) pero al presidente (Nicolás Maduro) se lo venden de una forma engañosa”, concluyó.