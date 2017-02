CARACAS/

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, calificó como “como un acto de paramilitarismo” que del Gobierno nacional despliegue en todos los barrios del país “Fuerzas Especiales de Acción Rápida de la Milicia”, tal como lo anunció el miércoles el Presidente de la República.

En este sentido, Borges reiteró su llamado a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a respetar la Constitución y a no dejarse utilizar por el Gobierno para perseguir y reprimir a los venezolanos.

“Infiltrar a la Milicia en los barrios para perseguir al pueblo es un acto paramilitar. Una vez más hacemos un llamado a la Fuerza Armada para que no se deje utilizar para fines que están fuera de la constitución. No forma parte de las atribuciones de la institución militar perseguir a los venezolanos, ni mucho menos ser el sostén de un Gobierno que pretende atornillarse en el poder contra la voluntad de la población”, dijo el parlamentario.

Borges explicó que el presidente Nicolás Maduro, lejos de buscar una solución a la situación de inseguridad y violencia que vive el país, donde “fueron asesinadas 28 mil personas en el año 2016”, lo que hace es desplegar a funcionarios militares para “reprimir y perseguir” a quienes piensan distinto.

“Enero de este año fue el mes más violento en los últimos cuatro años. Cada 18 minutos murió un venezolano por violencia. No podemos seguir en una Venezuela donde la vida no vale y la muerte es la orden del día. Estamos en un país donde no hay justicia ni ley, donde no hay compasión con el sufrimiento de las personas”, señaló Borges.