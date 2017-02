CARMEN PÉREZ MONTERO/

El pasado sábado 11 de este mes, a eso de las 7 p.m., me dirigía hacia la Urbanización Desarrollo Camburito y en esa peligrosa vía por la oscuridad absoluta que reina, la presencia de huecos grandes y pequeños y los zanjones de lado a lado de ésta, me encontré de repente en esa solemne oscuridad con un Punto de Control, ubicado cerca de lo que una vez se dijo que en el futuro sería un cementerio y que hoy se ha convertido en guarida de secuestradores, donde, a veces, llevan a las víctimas de sus secuestros exprés mientras cierran el negocio. Este Punto de Control improvisado, no tenía luces y un cono estaba colocado, casi a los pies de los guardias.

Por gracia de Dios no atropellé a un motorizado que iba delante de mi carro, porque a éstos era a quienes estaban, supuestamente, investigando y él frenó sorpresivamente cuando descubrió en la oscuridad a los guardias con su uniforme verde oliva, confundidos con el asfalto, los huecos y la oscuridad, sorpresa que también me causó a mí la presencia de los uniformados.

En vista de esta situación y el susto que viví, hago un llamado de conciencia a los funcionarios encargados del tránsito terrestre para que al colocar los puntos de control tomen en cuenta el entorno y no jueguen con la vida de los demás que, tal vez, nada tengan que ver con sus operaciones.

Si el objetivo, que lo ignoro, era sorprender a los malandros que transitan por esa vía en motos robadas o ilegales, en cuanto a papeles se refiere, deberían colocar ese punto de control al principio de la avenida, donde abarquen las tres urbanizaciones que están ubicadas en ese perímetro, porque, supuestamente, la proliferación de motorizados fuera de la ley se encuentra en Funda Barrios o Urbanización Cuatricentenaria y éstos quedan exentos de las revisiones y pueden entrar y salir de esa urbanización “como Pedro por su casa”, mientras que los funcionarios a poca distancia de allí, ponen en riesgo la vida de las personas que transitan por esa guillotina de Araure, vía que según se dice, el dinero para continuarla hasta Los Dos Caminos ha salido varias veces de las arcas del gobierno, pero no ha sido utilizado para completar la avenida, sino para llenar los bolsillos de algunos contratistas inescrupulosos y corruptos.

Agradezco a mis lectores que este llamado de conciencia no sea interpretado como una queja por el trabajo que vienen realizando los cuerpos de seguridad del estado, sino al análisis concienzudo que éstos deben hacer antes de colocarse en una vía a obstruir el libre tránsito, sin las previsiones que garanticen el buen resultado de sus tareas, mientras salvaguardan la vida y la tranquilidad del resto de la población.

