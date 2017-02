Los precios sin gobierno y el clap alcanza para una semana

POR: ANTONIA MUÑOZ

En mi Barlovento querido, cuando alguien se porta mal de forma manifiesta, no le hace caso a nadie, o no hay quien lo discipline; decimos de él o ella: ESE O ESA NO TIENE REMEDIO O NO TIENE GOBIERNO. En este contexto lo aplicamos a una economía enloquecida y por lo tanto necesitada de disciplina urgente, porque ya no sabemos qué hacer y por eso resultamos repetitivos. En el caso del sector agropecuario, por razones que nadie entiende, los precios se anuncian cuando ya los productores entregaron o vendieron su cosecha al precio de la incertidumbre, de la desesperación y a veces de la especulación. Recordemos que el 21 de diciembre de 2016, el Ministerio de Agricultura anunció el precio del kilo del maíz blanco y amarillo al productor en Bs. 200. Así mismo, el 18 de enero de 2017 a través de la Providencia Administrativa (P. A.) Nº 001, SUNDDE informó los precios de la harina precocida (h. p.) para la red privada en Bs.639 y para la red pública (incluye los CLAP) en Bs. 400. Sin embargo, tenemos testimonios que durante la larga espera por la fijación de precios, muchos pequeños productores por necesidad se vieron forzadas a vender su maíz en un rango de Bs. 80 a 96 el kg.

Otro caso digno de destacar es el del café, porque con este rubro es imposible encontrar mayor incoherencia entre lo legal y lo real. Tanto que hasta nos parece un insulto a la inteligencia y una provocación a la paciencia de la gente. Uno se pregunta en qué país viven quienes toman esas medidas. ¿Se reunieron con los caficultores venezolanos antes de fijar los actuales precios?. En el caso del café, según Providencia Administrativa SUNDDE Nº 093 del 20 de diciembre de 2016 de fecha el precio de un quintal (46 kg) de café verde (grano que el productor vende a las torrefactoras encargadas de tostarlo y molerlo) es de Bs. 110, 77 y 55 mil para el de mayor a menor calidad, denominado lavado A, lavado B y lavado c, respectivamente). Tenemos información fidedigna que torrefactoras de Portuguesa compran el café a los productores a Bs.200- 250 mil/quintal y algunos particulares que no tienen torrefactora, también están comprando a ese precio.

Otra falta de respeto y de seriedad es la incoherencia entre el precio real y oficial del kilo de café molido. Según P.A. SUNDDE Nº 094 del 20 de diciembre de 2016 el kilo de café molido tipo Premium es de Bs. 3185 y el de café bueno- corriente es de Bs. 1938, que en la práctica es 1940 porque no hay sencillo. Lamento informarle a SUNDDE que en el estado Portuguesa, segundo productor de café en Venezuela y en pugna con Lara por quitarle el primer puesto; en diciembre 2016, en los ventorrillos que se encuentran en cualquier calle, donde muelen el café en presencia del cliente para que vean que no está mezclado con quimbombó, ni con frijol y menos con brusca tostada, se vendió el kilo de café en Bs.7.000. Así que llegaron tarde con la fijación de precio. Como revolucionarios, dolientes del gobierno de Maduro y amantes de la verdad, de la justicia y de la eficiencia, por enésima vez reclamamos sincerar las estructuras de costo trabajando codo a codo, hombro a hombro con los productores del campo. En diciembre del 2016, en Barlovento ya andaba alguna gente vendiendo el kilo de café molido en Bs. 13.000. ¡¡Roban a la gente como les place porque saben que la impunidad retoza a sus anchas!!

La especulación con los alimentos es algo dramático, y cuanto más nos internamos hacia el medio rural el asunto es peor porque quienes venden los alimentos por esas “lejuras”, a cuenta de que tienen que pagar el transporte se “valen de la ocasión” para robar de lo lindo a sus hermanos. El viernes 27 de enero de 2017 nos informaron en El playón, capital del municipio Santa Rosalía del estado Portuguesa que en Super Oferta Xen están vendiendo 400 gramos de pasta larga princesa en Bs. 3.300, lo cual equivale a Bs. 8.250 por un kilogramo de esa “delicates”. Por la presentación de 400 gramo pareciera ser una pasta que en diciembre llegó importada desde Méjico. ¿Tendremos que aceptar resignadamente grosería como esta?

También debemos denunciar que en el comercio citado anteriormente, para comprar 3 kg o más de arroz hay que comprar medio kilo de frijol pico negro (Bs 3000/kg) o frijol bayo (Bs.5000/kg ). Les informo que el artículo 58 de la Ley Orgánica de Precios Justos, considera delito el condicionamiento de las ventas. Otra información a quien pueda interesar es que en el eje cerealero de los municipios Esteller- Turén- Santa Rosalía, a salidas de agua se sembró mucho frijol que ya está listo para cosechar, pero sigue en el campo con peligro de perderse porque los productores no consiguen el herbicida Gramoxone para secar las plantas de frijol y a las maleza que acompaña al cultivo para que la cosechadora pueda funcionar y recoger bien las vainas. En Agropatria el litro de este producto cuesta unos Bs. 2.400, pero no hay. Sin embargo, si hay Gramoxone bachaqueado, pero cuesta entre 15 a 20 mil bolívares. Quienes sembraron ajonjolí y girasol tampoco pudieron controlar maleza a tiempo porque no consiguen el H1 super o H1 2000 porque en Agropatria no hay, pero los bachaqueros venden el litro entre 25 y 35 mil bolívares. ¡Definitivamente, las y los corruptos acabarán con la Revolución Bolivariana y con el país! Le recordamos a quienes estén investidos de autoridad o que se autodenomine líder o lideresa que “se peca por acción y por omisión”.

Finalmente, debemos seguir mejorando el contenido de los CLAP, porque por ahora los alimentos alcanzan para una semana y las otras 3 semanas del mes hay que rendirse ante los bachaqueros o correr detrás de una cola a ver si se puede llegar antes que los bachaqueros. Amén de que las bolsas no traen ninguna proteína distinta a medio kilo de leguminosa o una sardina “Marbonita”. ¡CHÁVEZ VIVE. LA LUCHA POR LA PATRIA SIGUE!

Guanare, 01 de febrero de 2017.