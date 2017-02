Más de 30 días sin agua llevan en Villa Araure II

Un grupo de habitantes de la comunidad Villa Araure II, protestaron trancando uno de los carriles de la avenida Vencedores de Araure, por espacio de dos horas, debido a que tiene más de 30 días sin agua.

Elevando pancartas con mensajes como “Queremos soluciones”, los manifestantes aseguraron que decidieron protestar porque se cansaron de enviar oficios a Hidrosportuguesa y a la Alcaldía de Araure, “y en ninguno de estos entes nos han dado una solución al problema”.

“Hemos acudido a Hidrosportuguesa y Renny Montilla lo que hace es mentirnos, decirnos que hay un problema en la Planta de Camburito y por eso no tenemos agua, pero nosotros sabemos que el problema es que la estación de rebombeo no funciona, no se da abasto para abastecer la comunidad y a los sectores vecinos”, expresó Aura Castro, vocera de la mesa técnica de agua del consejo comunal de Villa Araure II.

-Ya no aguantamos tener que levantarnos a las 2 de la madrugada a recoger el poquito de agua que llega, por eso pedimos que nos hagan la abducción al tubo matriz y así solventar el problema de manera permanente; en nuestra comunidad hay niños y adultos mayores que requieren con urgencia el vital líquido, insistió.

Indicó Castro, que si en los próximos días no hay respuesta, continuarán ejerciendo acciones de calle, e invitó a los vecinos de El Araguaney, La Trinidad y La Zaragoza, que también están afectados por el problema, a que se unan para hacerse sentir y exigir soluciones.