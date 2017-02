No se han cerrado las puertas al diálogo Gobierno-oposición

CARACAS/

El nuncio apostólico Aldo Giordano aseguró este jueves que es falso que la Iglesia Católica quiera imponer el diálogo en el país, destacando que no han cerrado ninguna puerta en las conversaciones entre los sectores políticos.

Para el representante de la Iglesia Católica, el gobierno y la oposición deben sentarse a dialogar y buscar una posición común. Reiteró la disposición del Vaticano a participar en las mesas de negociación, las cuales se encuentran paralizadas actualmente.

Giordano destacó, que el pueblo es cercano a la Iglesia y en crisis busca más acercarse a la fe. “Tenemos un pueblo que sufre, las madres y padres de familia nos hablan de su preocupación. El diálogo es intentar concentrarnos en los problemas de la familia juntos, no en una parte”, explicó.

Aseguró que participan en el diálogo porque fueron invitados tanto por el gobierno como la oposición. “Pero quienes hacen el diálogo son los venezolanos, las partes, los organismos de la política y la sociedad civil. Hay también minoría que hace ruido contra el diálogo. Debemos considerar todo, la Santa Sede no cierra ninguna puerta, pero si no somos invitados, no vamos a imponer el diálogo. Es falso que la Iglesia quiera imponer el diálogo, la Iglesia se ofrece para ayudar”.

Para Giordano el diálogo necesita “paciencia, temple y valentía” y resaltó que el papa Francisco solicitó que las personas buscaran el interés común del pueblo.

País dividido

El nuncio apostólico, Aldo Giordano, destacó que “en Venezuela tenemos una situación de polarización, el país está dividido”.

Informó que “la última vez que pregunté al Papa Francisco en septiembre dijo que ‘se sienten en la misma mesa y se ocupen en los problemas del pueblo’, por eso participamos. El diálogo es muy difícil, pero a las partes le fue dado el texto escrito de los expresidentes de Unasur con acuerdo de la Santa Sede. La oposición está preparando su texto, que yo no conozco, pero es una propuesta”.