Piden vigilancia permanente para el CDI “Trino Meleán”

Azotado por el hampa se encuentra el Centro de Diagnóstico Integral “Trino Meleán” , ubicado en el barrio 5 de diciembre de Acarigua, al punto de que el fin de semana pasado, delincuentes robaron los aires acondicionados del laboratorio y de la sala de recuperación del centro asistencial.

“La institución no cuenta con vigilancia, por lo que los amigos de lo ajeno sustrajeron los aires acondicionados, incluso, quisieron llevarse también el de quirófano, pero no pudieron”, dijo Orlando Castillo, miembro de la ONG Ambulatorio Trino Meleán, acompañado de miembros de la comunidad.

Pidió al gobernador Reinaldo Castañeda, vigilancia permanente para el lugar a fin de evitar más robos, al tiempo que lo invitó a reunirse con el personal del CDI, así como con los vecinos, para buscar soluciones a los graves problemas que tienen.

“A pesar de que el gobernador Reinaldo Castañeda diga que todos los ambulatorios y CDI están dotados, eso no es cierto, porque que aquí los médicos trabajan con las uñas, ya que a veces no hay ni siquiera inyectadoras o un analgésico para el dolor”, dijo.

Aseguró que no cuentan con ambulancia para el traslado de pacientes y que hace poco, desde la ONG se tuvo que buscar el oxígeno para el centro asistencial, porque el gobierno -según dijo- no había cancelado la deuda con la empresa Oxicar y no les había despacho el producto. Además, afirmó que no cuentan con agua ya que la bomba se dañó.

“Este CDI no ha tenido el apoyo requerido del Gobierno nacional, regional, ni municipal, y lo digo con toda responsabilidad; por eso invitamos al gobernador a que venga, se reúna con nosotros, que nos dé la cara, para atender las necesidades de este centro asistencial que atiende a 25 comunidades”, expresó.