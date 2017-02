Portuguesa FC visita al Carabobo FC con la misión de “enderezar el camino”

El Portuguesa FC tendrá una salida complicada la noche de este lunes (7 pm), cuando se enfrente en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia al Carabobo FC, duelo que cerrará la tercera jornada de la Primera División del balompié venezolano.

Los rojinegros, que cayeron en la fecha anterior, visitan a un rival que cumplirá con su primera presentación en el presente Torneo Apertura (no disputó las dos jornadas anteriores por encontrarse en competición internacional).

La primera presentación del cuadro llanero generó muchas dudas sobre el once titular, dejando la sensación de no estar a la altura para pelear por un boleto entre los ocho mejores de la competencia. Sin embargo, se espera que para el duelo de hoy, el profesor Horacio Matuszyczk realice modificaciones que le permitan encontrar un once a la altura de las exigencias.

Vale resaltar que de acuerdo con las estadísticas ofrecidas por el primer pentacampeón nacional, el cuadro granate domina la serie particular con cinco triunfos, cinco empates y apenas tres caídas.