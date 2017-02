Preocupa que otorgar becas dependa de un carnet

CARACAS.-

Cecodap solicitó ayer a la Defensoría del Pueblo iniciar una investigación “frente a las eventuales consecuencias y vulneraciones a los derechos de los adolescentes”, generadas por el carnet de la patria luego de que esta semana el presidente Nicolás Maduro y el Ministerio de Educación informaron que a través este instrumento también se gestionará el sistema de becas.

En una comunicación enviada al órgano dirigido por Tarek William Saab, Cecodap señaló: “Es motivo de preocupación que el otorgamiento de una beca esté condicionado a la tenencia o no del carnet”, pues ese documento no forma parte de los requisitos para solicitar un aporte económico no reembolsable, mientras se cursan estudios en los distintos niveles del sistema educativo.

Cecodap precisó que, de acuerdo con la información de la página web del Ministerio de Educación, entre los requerimientos para obtener una beca se encuentran constancia de evaluación del último período escolar cursado, constancia de estudios o de inscripción, fotocopia de la cédula de identidad del becario, fotografía del aspirante y un informe socioeconómico.

La carta destaca que en los términos en que se ha desarrollado esta iniciativa gubernamental “se promueven prácticas discriminatorias para aquellos estudiantes y ciudadanos que no tengan o decidan no tener el carnet, y vean limitado el acceso a programas y servicios públicos”. Reiteraron que los jóvenes tienen su respectiva identificación a través de la cédula de identidad.

El documento destaca que el carnet de la patria carece de información oficial clara, consistente y oportuna sobre los requisitos para su emisión. Agrega que los menores de edad tienen derecho de estar informados sobre lo relacionado a tramitar este documento y “decidir de manera libre, sin engaño o coacción, si desean participar o no en el proceso”.

Cecodap también exhortó a la Defensoría a hacer seguimiento de las denuncias sobre presiones a los estudiantes para gestionar el carnet así como identificar responsabilidades, pues se estaría vulnerando la libertad de conciencia, vida privada y dignidad de los adolescentes.

El texto también alerta sobre la suspensión de clases en los centros educativos oficiales para realizar el proceso de carnetización, por lo que pidieron a la Defensoría tomar acciones, fijar posición públicamente y exhortar a las autoridades a suspender la emisión de este documento en las escuelas.