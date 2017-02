Ramón Bolotín (Fedeagro): En “alerta roja” productores de maíz por retardo en despacho de insumos

En “alerta roja” se mantienen los productores de maíz del estado Portuguesa, ante el retraso por parte de la estatal Agropatria en la distribución de semillas, fertilizantes y agroquímicos para acometer la siembra del ciclo invierno.

Según las cifras manejadas por la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), se requieren 630 gandolas diarias desde hoy hasta el 15 de abril, para alcanzar el acopio del fertilizante (fórmula y urea) requerido para la ejecución de la siembra.

Ramón Bolotín, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas Independientes (PAI) y director de Oleaginosas de Fedeagro, advirtió que el año pasado para esta fecha ya se había acopiado el 50 % del fertilizante requerido.

“Este año no hemos acopiado el fertilizante de invierno y el tiempo cada vez es más corto y nos preocupa que ahora el despacho lo va a coordinar Agropatria, empresa que no ha sido eficiente con el de agroquímicos y no se ha dado abasto, y mucho menos si ahora asumirá esta nueva tarea, nos parece un error porque Pequiven lo estaba haciendo bien”, alertó.

Bolotín también expresó su preocupación, ya que los principales proveedores de semilla hasta la fecha no tengan acuerdo con el Gobierno. “El año pasado para esta fecha ya se habían establecido los convenios y aun así la semilla llegó tarde”.

Sostuvo que la fecha de inicio de las lluvias es el 15 de abril para Barinas y Portuguesa, los cuales no contarán con los insumos a tiempo. “Hacemos un llamado al Ejecutivo nacional, por un lado, a que termine de hacer las negociaciones para la semilla y que se den los despachos de fertilizantes, porque estamos atrasados y la preocupación es grande”, apuntó.

El dirigente gremial señaló que el temor es que este año por el despacho tardío de la semilla se deje de sembrar maíz, tal como ocurrió con el rubro girasol en el ciclo norte-verano 2016-17. “La semilla llegó tarde y por eso se sembró tan poco, después de haber logrado la siembra de 70 mil hectáreas se sembraron 2 mil”, lamentó.

Explicó que el maíz se debe sembrar temprano especialmente en los suelos planos y mal drenados de Portuguesa y Barinas. “Occidente comienza la siembra el 15 de abril y ya se demostró que las siembras tardías que se hicieron el año pasado no rindieron nada y el agricultor salió perdiendo, por eso le pedimos al Gobierno que resuelva la situación”, enfatizó.

Crítico

Ramón Bolotín, director de Oleaginosas de Fedeagro, informó que para este año cuentan con una planificación para el ciclo invierno 2017, de 50 mil hectáreas de soya en todo el país, distribuyéndose 20 mil entre Portuguesa y Barinas, 10 mil en Guárico, y 20 mil en el oriente, para lo cual tampoco cuentan con la semilla e insumos para potenciar el rubro.

Precisó que dada la gravedad del problema, mañana miércoles se llevará a cabo un directorio de Fedeagro para evaluar la situación.