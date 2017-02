Situación alimenticia debería alarmar a todos los venezolanos, advierte Fedeagro

Venezuela se encuentra en una situación alimenticia que debería alarmar a todos los venezolanos, al menos 3 millones de personas afirman que revisan la basura en busca de alimentos, mientras que otros 19 millones aseguran haber disminuido el consumo de alimentos entre 5 y 20 kilogramos, asegura Antonio Pestana, presidente de Fedeagro, publica El Impulso.

Advierte que el sector primario viene en una caída sostenida desde el año 2006, que lamentablemente aún no ha tocado fondo, indicando que esta es la principal preocupación de los agricultores, porque hay que tocar fondo para pensar en un “rebote” para la recuperación de las empresas de una manera productiva.





Otro de temas tiene que ver con los insumos, ya que no se puede producir si no se tiene semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinarias, repuestos y un financiamiento suficiente y oportuno, admitiendo que los agricultores se han quedado sin los proveedores privados debido a un proceso cada vez más intervencionista del Estado y un monopolio a través de Agropatria.

Sí se puede salir adelante

Pestana señala que lo importante es que los venezolanos sepan que sí se puede salir adelante, que sepan asimismo que los agricultores le han entregado al Ejecutivo Nacional, un plan a través del cual en un lapso de diez años el país puede ser autosuficiente en los 9 principales rubros de mayor importancia en Venezuela, entre los cuales en 3 o más rubros en cuatro años se puede alcanzar la autosuficiencia.

-Les hemos expresado qué es lo que hay que hacer, sobre todo en temas de tecnología, de tecnificación de conocimiento, pero no se termina de dar. Brasil incrementó su productividad a través del conocimiento, nosotros hacemos lo contrario, de los 2 millones y medio de venezolanos que se han ido del país, el 90% son profesionales porque no han visto en el país posibilidades de empleo; sin embargo, si queremos salir de este atolladero económico, si queremos salir pronto de esta crisis en materia de alimentos, tenemos que dar un paso adelante, si queremos un cambio no podemos seguir el mismo camino, lamentablemente lo que vemos en el ejecutivo nacional, no es solo que sigue en el mismo camino, sino que acelera el paso, aseguró Pestana.

Para sacar el país adelante, Pestana propone poner freno a las importaciones e insiste en la creación del Consejo Nacional de Importaciones; hay que darle la cara a los proveedores internacionales; crear un Consejo Nacional de Bioseguridad; hay que democraticar el financiamiento agrícola; se debe reformar la Ley de Tierra, revisar la Ley de Semilla; mejorar la relación entre el agro y la academia.

-En Venezuela nosotros podemos salir adelante, somos el tercer país en Latinoamérica en área potencial de crecimiento, tenemos 35 millones de hectáreas potenciales para producir, somos el país numero dos en el mundo y muchos países nos ven con una envidia sana ante este potencial de crecimiento que podemos tener, de manera que si conquistamos más áreas y logramos a través del conocimiento, de la tecnología y de la investigación, crecer en una forma vertical y tener una mayor productividad, el país saldrá de este grave problema que no deja dormir a muchos venezolanos, que no saben qué van a comer al día siguiente, aseguró Pestana en Fedecámarasradio.com.