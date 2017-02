Solórzano: El gobierno utiliza al TSJ para callar la voz del pueblo representada en los diputados

El origen de las funciones de la Asamblea Nacional, no solo están establecidas en la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino que son otorgadas por votación directa del pueblo y por el actual parlamento votaron 14 millones de venezolanos, es decir que los parlamentarios que hoy conforman el Poder Legislativo representan el pueblo.

Así lo subrayó la presidente de la Comisión de Política Interior, la diputada Delsa Solórzano, durante el Debate frente al desconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional y vulneración de los derechos de los parlamentarios.

“Como representantes del pueblo la Constitución nos protege para poder cumplir con nuestras funciones parlamentarias y para poder proteger al pueblo. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio individual, ni es un capricho nuestro, sino un mecanismo de protección que estableció la Constitución para que el pueblo pueda seguir teniendo su voz representada en la Asamblea Nacional”. Explicó la diputada por los Altos Mirandinos.

Destacó que el gobierno quiere silenciar la voz del pueblo, no quiere oír ni atender las protestas de los ciudadanos que están inconforme con su política social y económica errada.

“El gobierno no quiere escuchar al pueblo que tiene hambre, porque no hay medicinas, porque no hay un gobierno que atienda sus necesidades y por ello utiliza al Tribunal Supremo de Justicia de manera inconstitucional y aberrante para silenciar la voz del pueblo que se expresa en cada uno de los parlamentarios”.

Se refirió y rechazó la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 26 de enero de este año, que condena la actual Asamblea Nacional, que supuestamente se encuentra en arbitraria rebeldía frente al amparo del TSJ.

“La sentencia dice que la mayoría opositora al gobierno nacional debe cumplir las decisiones del resto de los Poderes del Estado, que debe ser remitida a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República, para que investiguen la supuesta responsabilidad penal individual de los diputados del bloque de la unidad, por el supuesto delito de conspiración, para destruir la forma republicana de la nación. La presunta usurpación de funciones, ejercida por la directiva de la Asamblea Nacional, desviación de poder y violación de la Constitución y toma como decisión la inadmisibilidad, del recursos interpuesto por el diputado vago, Héctor Rodríguez, que no viene nunca a trabajar, que dice que nosotros estamos en permanente y continuado desacato”.

Seguidamente la diputada Solórzano Se preguntó ¿Para qué remiten esta sentencia a la Contraloría General de la República? ¿Será que nos quieren inhabilitar? En ese sentido apuntó que no pueden inhabilitar a los diputados, porque no manejan recursos públicos.

“Esto es muy delicado porque están utilizando los Poderes del Estado para silenciar al pueblo que está expresada en esta Asamblea. Nos declaran conspiradores individualmente. Lo que pasa es que para el gobierno nacional conspirar es levantar la voz, es protestar por el pueblo que está pasando hambre y calamidades”.

Finalmente insistió que frente a toda esta patraña del TSJ y del gobierno los diputados de la unidad democrática se resisten a doblegarse en el ejercicio de sus derechos humanos y a entregarle al gobierno los derechos del pueblo. Aseguró que esta Asamblea Nacional seguirá trabajando en beneficio del pueblo venezolano que está más necesitado que nunca.