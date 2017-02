un s.o.s de los diabéticos

CARMEN PÉREZ MONTERO/

Nuevamente, y por enésima vez elevamos un clamor lastimero ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a fin de lograr que sus autoridades se pongan la mano en el corazón y se sensibilicen ante tantas penurias que están sufriendo los pacientes diabéticos del Hospital Central “J.M.Casal Ramos” de Acarigua- Araure.

La Asociación Civil de Pacientes Diabéticos adscrita a ese Centro Hospitalario hace un serio y responsable llamado a las autoridades sanitarias para que doten al Hospital de los medicamentos necesarios para impedir la exacerbación de la diabetes, esa enfermedad silenciosa que causa la muerte a tantas personas que aún podían estar aptas para aportar mucho al País.

El Hospital carece de lo más elemental para paliar las tantas enfermedades que están azotando al pueblo venezolano. Desde hace años no existe la dotación de inyectadoras, .no hay insulina (NPH, cristalina ni premezcla, no hay inyectadoras para insulina, los hipoglicemiantes orales brillan por su ausencia, tales como: glibenclamida, glimenpiride, gliclazida, metformina, etc). No hay antihipertensivos, ni glucocintas para medir la glicemia.

Los pacientes diabéticos e hipertensos están en manos de Dios, esperando su divina voluntad y misericordia para que los proteja.

Es muy triste que en un País donde otrora gozaron sus habitantes de hospitales a nivel de clínicas privadas, hoy estén totalmente arruinados, en un estado deplorable, llenos de plagas, sin agua, sin luz y sin poder cumplir la misión para la cual fueron creados.

Los Hospitales ya no reportan salud sino contaminación por bacterias que antes habían sido erradicadas. Así que quien va mediamente enfermo a ese centro hospitalario en busca de salud, regresa a su hogar en peores condiciones que como salió.

Cómo será la miseria que reina en el Hospital “J.M. Casal Ramos” que las bolsas negras para botar basura y los desinfectantes para disimular los malos olores que se perciben por todos los servicios, los están aportando las enfermeras.

El Club de Diabéticos donde se atiende a un nutrido grupo de pacientes que se reunía todos los jueves, se ha visto en la necesidad de efectuar las reuniones cada quince (15) días, debido a que los pacientes carecen del dinero para pagar el pasaje y algunos vienen de otros municipios,

Es urgente que se coloque la lámpara de la sala de curas; pues no se están realizando las curas a los pacientes pie diabético porque hace tiempo se quemó la lámpara y la desidia y la negligencia de la Directora no ha dispuesto su compra y colocación.

Parece, según comentarios, que el Hospital carece de presupuesto para mantenimiento… ¿Qué hace la Dirección al respecto?… ¿Seguimos arando en el mar?

