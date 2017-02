“Van a intentar que la oposición no participe en las elecciones”

El ex diputado a la Asamblea Nacional, Iván Colmenares, rechazó que el Consejo Nacional Electoral (CNE), haya puesto condiciones “prácticamente incumplibles”, para que los partidos políticos puedan relegitimarse.

“El CNE, actuando como la secretaría electoral del Psuv, estableció mecanismos y lapsos para la relegitimación de los partidos, que son difíciles que las organizaciones políticas puedan cumplirlos, y todo esto lo hizo con el único objetivo de que el gobierno pueda ir a unas elecciones sin aposición, como ocurrió en Nicaragua y Cuba”, dijo.

Colmenares destacó que es preocupante la situación, ya que –aseguró- el régimen está intentando cercenar el derecho a la participación política de los venezolanos, como está establecido en la Constitución nacional.

“Aquí están queriendo que la oposición no participe en los comicios, para que solo los del gobierno se cuenten entre ellos mismos, y eso atenta contra el voto popular y la democracia”, dijo.

Expresó que a pesar de esa situación, en la oposición están convencidos de que podrán sortear este nuevo obstáculo que les ha colocado el régimen, y unidos podrán salir adelante.

“Nosotros estamos comprometidos con Venezuela, tenemos un objetivo claro y preciso, el rescate de nuestro país y vamos a seguir luchando por lograrlo; por eso, en cuanto la Mesa de la Unidad Democrática tome las decisiones en cuanto a su reestructuración, todos las acataremos y seguiremos trabajando con más unidad por esta nación”, expresó.

La única salida

El también ex gobernador de Portuguesa, ratificó su respaldo al diálogo entre el gobierno y la oposición, ya que considera que es la única forma de poder lograr acuerdos en beneficio del país y del pueblo.

“Colombia nos ha dado una muestra de que hablando pueden lograrse acuerdos que permitan solventar los problemas de un país. Si ellos pudieron, no veo por qué nosotros en Venezuela no podamos. Además, el gobierno sabe que necesita el dialogo, está cercado económicamente, por lo que creo que no hay que tener miedo de sentarse a dialogar, mientras se haga de manera amplia y sincera, donde realmente se aporte soluciones”, resaltó.