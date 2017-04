Alcalde Efrén Pérez: “Primero somos hermanos, y después adversarios”

Tras los hechos de violencia ocurridos el día miércoles en Guanare y Araure, el alcalde Efrén Pérez llamó a quienes actuaron a “sacar de su corazón, de su mente y de su alma, que esto lo van a arreglar con odio, prepotencia o escaramuzas”.

Dijo que hay cosas que no están claramente determinadas, como la participación de colectivos en dichos actos, “pues tanto en las actividades de la oposición como en las del oficialismo siempre se infiltra gente, gente que quiere desordenar, que quiere ver todo convertido en un caos”.

Aquí –añadió Pérez- hay que estar muy pendiente de estas situaciones, porque hay mucha gente que lo que quiere es desordenar, y que a veces usan a algunos para obtener el poder a trocha y mocha, sin ningún tipo de sentimiento de patriotismo o venezolanidad.

“Yo sigo llamando al diálogo… soy una persona que hasta me atrevería a acompañar una marcha de la oposición y con eso no estaría siendo menos revolucionario, sino que les diría -en primer lugar- que somos hermanos y después adversarios, porque ni siquiera somos enemigos; y segundo, les diría que queremos la paz y que así lo demostramos”, manifestó el mandatario de Páez.

Asimismo, resaltó el civismo que reinó durante la ruta de la marcha por la ciudad de Acarigua, “gracias a Dios no sucedió nada, no hubo nadie que tirara una piedra, y agradecemos por ese respeto y comportamiento de nuestra ciudadanía”.

Estas declaraciones las ofreció el alcalde Efrén Pérez, durante una entrega de recursos realizada este jueves al consejo comunal del sector Nueva Venezuela, en la zona sur de Acarigua, los cuales serán destinados a la culminación de un parque infantil. “Este urbanismo son cosas que la revolución ha venido haciendo y que mucha gente opuesta al gobierno no reconoce, y no ve porque no caminan los barrios, ni le dan la cara al pueblo”, expresó.