Aurelio Concheso: Con el sistema cambiario actual es imposible una recuperación económica

CARACAS.-

El expresidente de Consecomercio, Aurelio Concheso, expresó durante una entrevista televisiva este domingo, su preocupación por la situación en el país específicamente en el espectro económico.

Destacó que la situación económica en Venezuela es consecuencia de políticas erradas que van “más allá de los 17 años que tiene le gobierno actual”, por lo tanto dijo que las últimas decisiones del Estado “han roto la economía nacional”.

En este contexto, ratificó que la industria y el petróleo en Venezuela ha sido “muy golpeados” y que mientras haya un sistema cambiario “desquiciado”, no se puede esperar nada de la economía.

“Mientras haya un control de cambio desquiciado es imposible que haya una recuperación económica, porque hoy en día no hay un país que funcione con control de cambio. La mayoría de los países tienen un control libre”, señaló.

En cuanto al nuevo Dicom, explicó que se “perece al Dicom 1”, por lo cual dudó que tenga éxito, ya que no ha sido lanzado desde su anuncio. Además dijo que para poder invertir se necesita tener cifras proporcionadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) sobre la inflación, y si esto no pasa indicó que se hace inviable hacer una buena inversión.

Asimismo dijo que para recuperar la economía en el país “debe haber un cambio en e sistema económico”, que se base en la actividad individual de bienes y servicios, a su vez que se especialice en la actividad privada.

“Ya no podemos contar con el petróleo para producir divisas, mientras no haya un cambio de 180 grados en el país, al economía no mejorará”, sentenció.