Cabello: Si el CNE llama a elecciones nosotros seremos los primeros en participar

CARACAS.-

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame a elecciones “los primeros que vamos participar somos nosotros”.

“El CNE es un poder autónomo y nadie lo puede obligar a hacer elecciones. El Presidente ha dicho que está ansioso de que se convoquen elecciones, ¡qué llamen a elecciones!”.

Señaló que la votación de gobernadores y alcaldes no se han realizado por culpa de la oposición, y explicó que no se pueden celebrar elecciones generales debido a que en el país aún no corresponden las presidenciales.

“No vamos a violar la Constitución para darle el gusto a la derecha”.

En este sentido, indicó que en caso de que sean convocados los comicios solo podría ir el Psuv “porque no hay ni un solo partido político de la derecha legitimado”.

“Nicolás no se va a ir, nosotros estamos dispuestos en seguir adelante, en paz, y va haber justicia”.

Caso Militares

El también diputado a la Asamblea Nacional (AN) afirmó que el 30 de marzo el ministerio de Relaciones Exteriores le solicitó a la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, la entrega de tres desertores de la Fuerza Armada de Venezuela y no se ha recibido respuesta.

“A la canciller se le olvidó, el Gobierno colombiano intenta defender a tres desertores que tenían en sus planes asesinar dirigentes de la revolución”.