Gobernador Reinaldo Castañeda: Orgulloso estoy del pueblo de Guanare que salió a defender la Patria de esos fascistas

“Actuamos en legítima defensa… nosotros tenemos el derecho de defendernos y nos vamos a defender, qué esperan que hagamos… yo me siento orgulloso de que el pueblo junto a la Fuerza Armada y la Policía del Estado defendieran el Palacio de Gobierno ante la manifestación violenta de la oposición”.

Estos juicios los expresó el gobernador Reinaldo Castañeda, junto al equipo político del PSUV en el estado, este jueves al ofrecer una rueda de prensa en la Plaza Bolívar de Guanare, para fijar posición sobre los hechos de violencia ocurridos este miércoles 19 de Abril en el centro de la capital del estado, con enfrentamientos entre partidarios de la oposición y del oficialismo en medio de una marcha y un acto en la Plaza Bolívar.

El mandatario regional en el marco de su discurso, enfatizó que los revolucionarios si quieren la paz y nadie va a encontrar en ellos ningún elemento de violencia, porque la presencia de los partidarios de la revolución en la Plaza Bolívar es para defender la Patria.

Castañeda destacó, que la violencia ocurrida el miércoles en Guanare vino del lado de los marchistas de la oposición, porque fueron ellos quienes decidieron ir hasta la plaza Bolívar, y no culminar la marcha en la Concha Acústica. “Yo me comuniqué con dirigentes de oposición y les pregunté hasta dónde iba su marcha y nadie me dio un lugar definitivo. Por ello digo que son hipócritas quienes dicen que del Gobierno salió la violencia, a nosotros nos atacaron, ¿y qué querían, que no nos defendiéramos?” expuso el Gobernador.

Aseveró, que desde la alta dirigencia nacional de la oposición le exigieron a sus políticos de Portuguesa que generaran violencia en Guanare, porque en medio de este plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro, Portuguesa no podía seguir siendo pacífica. “Ellos siguieron instrucciones, una línea nacional” acotó.

Castañeda apuntó, que cuenta con fotos y videos que evidencian quiénes fueron los violentos, y que se hará una investigación profunda que permita castigar a los autores materiales e intelectuales de las protestas violentas y los daños a las instituciones públicas. “Pido a los órganos de justicia todo el peso de la ley para los culpables” dijo.

Mentiras

El gobernador Reinaldo Castañeda, durante la rueda de prensa, resaltó que la mentira, la manipulación, el cinismo y la hipocresía se han apoderado de algunos medios y redes sociales del estado, a la hora de publicar información de los hechos en las manifestaciones.

En otro orden, añadió que tienen activados los comandos anti golpe en barrios, caseríos y en todas partes para responder a la arremetida en marcha.