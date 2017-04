Gobierno no entrega insumos a productores porque Fedeagro le adeuda a Agropatria

El diputado Luis Soteldo rechazó la postura de los directivos de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), en relación a la distribución de insumos.

El parlamentario afirmó a través de un boletín de prensa que “los directivos de Fedeagro denuncian al Gobierno de no entregar los insumos para la siembra del ciclo invierno 2017, pero no dicen por qué se generó esta situación, resulta que ellos deben a la empresa Agropatria 700 millones de bolívares y además les fueron incautados en sus galpones 160 mil sacos de semilla que no usaron en la siembra”, aseguró.

Soteldo señaló, que “toda la alharaca que hicieron el año pasado de que no les alcanzaron los insumos es una farsa, porque si no les alcanzaron los insumos cómo es que guardaban esa cantidad de sacos en los galpones de las asociaciones afiliadas a Fedeagro”.

Para finalizar, el diputado invitó a los dirigentes de la organización a dejar de ser “agentes políticos de Fedecámaras y de Consecomercio.