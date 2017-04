Iván Colmenares: Castañeda tendrá que asumir consecuencias de lo ocurrido

El ex gobernador del Estado y dirigente de la Unidad, Iván Colmenares formuló un llamado directo al gobernador Reinaldo Castañeda invitándolo a actuar de forma responsable y a no encerrarse en el cargo para atropellar, así no le importe el pueblo de Guanare y de Portuguesa por ser un importado que está donde está sin que nadie lo haya electo.

Colmenares fue claro en decir que la lucha de la Unidad por un cambio de gobierno se mantiene. “Seguimos en la lucha en la calle pero queremos advertir al gobernador que tendrá que asumir las consecuencias de lo que pasó porque hay responsables, y entre ellos están Antonio Vásquez, Alejandro Guevara, Luis Carrizales y el concejal Jesús Alberto Zabaleta, por la lluvia de piedras y de carros acabados”.

En sus declaraciones, manifestó que los jóvenes detenidos son inocentes y muchos de ellos fueron agarrados frente a sus casas y otros porque andaban en la calle, incluso no en la protesta. De forma directa solicita al doctor Rafael García, presidente del Circuito Penal actuar con sindéresis y cero arbitrariedades, porque insistió “ellos no son responsables de nada”.